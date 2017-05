Bermatingen Brandschutz in Dorfgemeinschaftshaus wird ausgebessert

Die Gemeinde hat den Auftrag für den Brandschutz im Dorfgemeinschaftshaus an die Schreinerei Bucher aus Owingen vergeben.

Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) wird brandsicherer gemacht. Nach einer turnusgemäßen Sicherheitsbegehung von Landratsamt, Gemeinde und dem Fachingenieur Sven Volk wurden verschiedene Sicherheitsmaßnahmen empfohlen. Diese sollen schrittweise und kontinuierlich umgesetzt werden. Bereits vollzogen sind der Einbau von Rauchmeldern, der Einbau von Rauch- und Wärmeabzügen im Foyer sowie der Einbau einer Treppe von der Empore in den Saal. In einem nächsten Schritt sollen nun die Türen sowie die Glasscheiben vom Foyer und Küche zum Saal hin erneuert und somit brandschutztechnisch erneuert werden.

Auf die Ausschreibung waren in der Verwaltung insgesamt drei Angebote eingegangen. Mit rund 33 400 Euro hatte die Schreinerei Bucher aus Owingen das günstigste Angebot eingereicht und bekam somit den Zuschlag vom Gemeinderat. Grundsätzlich einverstanden mit der Maßnahme zeigte sich Franz Kutter (Freie Wähler), merkte darüber hinaus an, dass das Gebäude an manchen Stellen kleinere farbliche Auffrischungsarbeiten vertragen könnte: "Das Gebäude ist ein Aushängeschild für die Gemeinde und sollte daher doch entsprechend was her machen." Ebenfalls für dieses Jahr ist noch der Austausch der Lautsprecheranlage geplant. Erste Vorschläge hierzu lägen auch schon vor.