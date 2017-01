Bermatingen Bodenseeperlen ziehen sich aus dem Geschäft zurück

Nach elf Jahren machen die Bodenseeperlen aus Bermatingen Schluss: Es wird keine Konzerte mehr geben. Der organisatorische Aufwand und der Konkurrenzdruck seien einfach zu groß geworden, begründen die drei Gründer ihre Entscheidung. Martin Schmid, Martin Heigle und Wolfgang Kessler hatten die Bodenseeperlen gegründet, um ihre Leidenschaft für die böhmische Blasmusik auszuleben.

Bermatingen – Nach elf Jahren und knapp 200 Auftritten ist Schluss: Die Bodenseeperlen haben überraschend das Ende verkündet. 2017 wird es keine Auftritte mehr geben. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER erzählen die drei Gründer der Bodenseeperlen, Martin Schmid, Martin Heigle und Wolfgang Kessler, wie es zu dieser Entscheidung kam und wie es ihnen damit geht. Außerdem schauen die drei auf die vergangenen elf Jahre zurück. "Die Entscheidung fiel relativ kurzfristig im Dezember. Wir drei waren uns einig, dass wir so nicht weitermachen wollen", erzählt Martin Schmid. "Ich möchte betonen, dass die Perlen in keiner Krise steckten, wir waren bereit für die Saison 2017." Doch es schreckten der mittlerweile notwendige enorme organisatorische Aufwand und die viele Arbeit, die für dieses Freizeitengagement aufgewendet werden müssen. "Es wurde einfach immer schwieriger, Job, Familienzeit und Musikengagement unter einen Hut zu bekommen", stellt Heigle fest. Und Wolfgang Kessler ergänzt: "Mit den Auftritten im Musikverein zusammen plus Fasnet gab es so gut wie kein freies Wochenende im Jahr, das geht an die Substanz."

Die drei hatten die Bodenseeperlen einst gegründet, um ihre Leidenschaft für die böhmische Blasmusik auszuleben. "Anfangs wurden wir noch richtig belächelt für unser Vorhaben und in den ersten zwei Jahren sammelten wir hauptsächlich Erfahrung", erinnert sich Schmid. Aber die Gruppe wuchs mit den Auftritten, wurde besser. Beim Dorffest in Fischbach 2005 spielten die Bodenseeperlen zum ersten Mal vor einem größeren Publikum. Von da an ging es stetig bergauf. Die Bodenseeperlen traten bei diversen Musikfesten auf, wie dem zweiten Woodstock der Blasmusik oder dem Böhmischen Kirtag von Hans Makos. Sie spielten zusammen mit Größen wie Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten und waren bei Oktoberfesten in Florida und Mallorca zu hören. Hinzu kamen etliche Auftritte in Fernsehen und Radio sowie ein Plattenvertrag und fünf veröffentlichte CDs.

Hier lag das Hauptproblem. "Es ging irgendwann nur noch darum, etwas abliefern zu müssen, egal wie", erklärt Marin Schmid. "Es war nie unser Anspruch gewesen, mit den Bodenseeperlen Geld zu verdienen, es war schon schwer genug, die Kosten für jeden Auftritt zu decken." Das bekamen die Bodenseeperlen vor allem in den vergangenen zwei Jahren zu spüren. Durch den hohen Konkurrenzdruck wurde es immer schwieriger, die Musiker für längere Zeit an die Gruppe zu binden. Wolfgang Kessler erklärt: "Die wirklich guten Musiker gehen irgendwann studieren oder spielen in modernen Kapellen, das sorgte für eine höhere Fluktuation bei uns. " Die Perlen bewegten sich im semiprofessionellen Bereich und hätten nur erfolgreich weitermachen können, wenn sie den Schritt in die Professionalität gewagt hätten. Aber das kam für alle drei nicht in Frage. "Der Markt, also die Auftrittstermine, sind hart umkämpft", erzählt Schmid, "das nimmt der ganzen Sache den Spaß." Und Heigle fasst zusammen: "Wenn dann auch noch das private Umfeld darunter leidet, musst du etwas anders machen, ganz einfach."

Im Rückblick erklären die drei Gründer, dass sie nicht immer alles richtig gemacht hätten. Die vergangenen Jahre seien ein stetiger Lernprozess gewesen. Martin Schmid ergänzt: "Wir möchten uns aber bei allen Musikern, die mit uns zusammen gespielt haben, bedanken." Jeder einzelne habe die Bodenseeperlen bereichert "und wir haben tolle Konzerte gespielt". Der Dank ging auch an die drei Sängerinnen Nadine Stähle, Anna Reisch und Jasmin Freundl. Heigle scherzt: "Also da haben wir schon ein gutes Händchen bewiesen: Drei Sängerinnen in elf Jahren ist doch gar nicht so schlecht."

Und was wird die Zukunft bringen? "Zunächst machen wir gar nichts, das muss erst einmal ruhen", sagt Heigle. Für Schmid ist klar, dass das gemeinsame Musizieren, "wenn überhaupt", wieder im Vordergrund stehen sollte. "Vielleicht spielen wir irgendwann einfach wieder zu dritt oder fünft bei einem Feierabendhock als 'wer weiß wer', das wäre schon schön."