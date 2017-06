Bermatingen Bermatinger inspizieren Flüchtlingsunterkunft

Viele Interessierte schauen sich in der neuen Unterkunft für Flüchtlinge um. Die Mitarbeiter des Landratsamts beantworteten Fragen.

Bermatingen – Wer die Bermatinger kennt, war nicht überrascht vom großen Andrang gestern beim Tag der offenen Tür in der neuen Unterkunft für Flüchtlinge: Viele Interessierte wollten sehen, wie ihre künftigen Mitbürger wohnen werden und hatten gezielte Fragen an die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamts.

Christian Grömmer vom Ingenieurbüro wies auf eine technische Finesse hin, das Blockheizkraftwerk: "Der Strom, der hier verbraucht wird, wird großteils hier erzeugt." Als Bauleiter täglich auf der Baustelle, war er nun selbst interessiert, wie letztlich alles geworden ist und welches Interesse am Bau bei der Bevölkerung besteht. "Ich war beeindruckt, trotz des schlechten Wetters sind viele gekommen."

Zu ihnen zählt Eberhard Waffenschmidt. Er wollte sich ein Bild von der Stimmung in der Bevölkerung machen. Was er bisher gehört habe, sei diese neutral bis positiv. "Das ist wichtig", sagte er. Einen Überblick verschaffte sich auch Andreas Kemmer. Wer kommt, wie sind die Unterkünfte und wie ist ein Wohnheim generell aufgebaut, wollte er wissen. Ein Gespräch mit dem Heimleiter beantwortete ihm viele Fragen. Ulrike Kemmer möchte sich um die Flüchtlingskinder kümmern und ihnen ein Freizeitangebot unterbreiten. Ob und in welchem Rahmen dies möglich ist, interessierte sie vor allem: "Kann ich die Kinder zu mir nach Hause zum Tee einladen, mit ihnen an den See fahren? Das muss alles geklärt werden."

"Es ist schön geworden", stellte Bürgermeister Martin Rupp fest. Die modulare Bauweise, die das Landratsamt als Bauherr angekündigt hatte, wurde verwirklicht, sodass die Zimmer später zu Wohnungen mit Balkonen und Terrassen umfunktioniert werden können, lobte er das Konzept. Auch über die Berücksichtigung des Wunschs der Gemeinde, das Gebäude mit Holz statt mit Wellblech zu verschalen, freue er sich. So sei das Gebäude im Außenbereich in die Natur einbezogen und sehe einfach schön aus. Architekt Colja Hummel aus der Planergruppe habe sich außerordentlich engagiert, merkte Projektkoordinator Berthold Finkous vom Landratsamt an und verwies auch auf die immens kurze Bauzeit von acht Monaten, trotz Verzögerungen wegen des Austauschs des zunächst nicht tragfähigen Bodens. Das große Interesse der Bürger hatte Rupp erwartet. Dies sei auch eine einmalige Möglichkeit, sich einen Einblick zu verschaffen.

Später sei das nicht mehr möglich. "Wenn die Ersten eingezogen sind, wollen wir keinen Zoo daraus machen. Die Flüchtlinge haben einiges hinter sich, sie sollen erst einmal zur Ruhe kommen", sagte Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts. Er geht davon aus, dass man das Gebäude in den nächsten Jahren für die Flüchtlinge nutzen werde.

Was für die einen wie Luxus erscheint, nimmt sich in den Augen anderer eher bescheiden aus: Als reinen Zweckbau mit Standard-Ausführung bezeichnete Immobilienfachmann und Gemeinderat Franz Kutter das Haus. "Der erste Eindruck ist wie ein Büro oder eine Stube bei der Bundeswehr", sagte er mit Blick auch auf die metallgefederten Betten. Heidi Lenhart fand: "Die Grundausstattung ist solide, aber eher bescheiden." Ihr gefällt, dass alles hell, freundlich und ansprechend wirkt. Den Bau an sich findet sie klasse. Er passe in die Umgebung und man könne ihn später für Jugendliche oder Senioren nutzbar machen.

"Es wäre schön, wenn alles so schön bleibt", sagt Helga Schulz, 83. Dazu wird die nicht schimmelnde Farbe beitragen, wie Ivonne Anton vom Amt für Aufnahme und Unterbringung (AMI) mitteilte. Schnittstellen-Koordinator Yannick Wiest informierte über die 13 Menschen, die in den nächsten Tagen einziehen werden, zwei Familien aus Afghanistan: "Künftig wollen wir hier Familien sowie alleinreisende Frauen und Männer gemischten Alters aufnehmen und dabei Nationalitäten berücksichtigen, damit eine Gemeinschaft entsteht und um eventuelle Konflikte zu vermeiden."

Können die Bewohner hier ihre Religion ausüben? Gibt es Gemeinschaftsräume, Deutschkurse, sind Ansprechpartner immer da?, fragen Bürger auch Regina Wengert, AMI. Sie beantwortet alles, verweist auf die durchschnittliche Verweildauer von sieben/acht Monaten und bittet um Meldung freistehender Wohnungen für alle, die anerkannt werden.

Unterkunft, Kosten und Bauzeit

Jedem Flüchtling stehen seit Anfang 2017 sieben Quadratmeter zu. Danach ist die Größe der Zwei- und Dreibettzimmer ausgerichtet. Jeder bekommt ein Bett, einen schmalen, abschließbaren Blechspind, einen Stuhl und einen Tisch, den man sich mit den anderen teilt. In der Gemeinschaftsküche sind mehrere Herde und Spülbecken, in einem anderen Raum mehrere Waschmaschinen. Es gibt Gemeinschaftsduschen für Männer und Frauen sowie Büroräume. Einige Möbel sind gebraucht.

Von 22 Uhr bis 6/7 Uhr herrscht Nachtruhe. Im Gebäude darf nicht geraucht werden. Für die Kinder werden noch Spielgeräte im Außenbereich aufgestellt. Heimleiter ist Bernhard Hitzler. Eine Sozialarbeiterin des DRK kümmert sich um Deutschkurse, Anmeldungen bei Kindergarten und Schule, Arztbesuche und unterstützt bei Anliegen rund ums Jobcenter.

Der Bau ist mit 1,2 Millionen Euro veranschlagt worden. Letztendlich werden die Kosten sogar unter dem Planansatz bleiben, so Robert Schwarz. Das Gebäude ist zweistöckig, jede Etage hat 318 Quadratmeter. Die Bauzeit betrug acht Monate. (keu)