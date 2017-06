Bermatingen, Markdorf Bermatinger fliegt einmal um die britische Insel

Bernd Nembach nimmt an einem ganz speziellen Flugabenteuer teil

Bernd Nembach bricht am kommenden Donnerstagmorgen wieder zu dem Flugabenteuer und der Wohltätigkeitsveranstaltung Fly-UK auf. Der Bermatinger ist seit 40 Jahren Mitglied der Segelfliegergruppe Markdorf. Fliegen wird er das von ihm gecharterte Ultraleichtflugzeug FK9-Mark IV "Utility" des Vereins, das sonst als Schleppflugzeug und zur Ausbildung genutzt wird. Nembach nimmt zum dritten Mal nach 2013 und 2014 an dem Rundflug um Großbritannien teil, der in diesem Jahr vom 16. bis 24. Juni stattfinden wird. Er führt vom Süden Englands bis hinauf nach Schottland und zurück, über etwa 2920 Kilometer plus, für Nembach, rund 1800 Kilometer für den An- und Abflug von Markdorf über Frankreich nach England und zurück. Das ist mit erheblichem bürokratischem Aufwand verbunden. "Auf das Widersehen mit den Kameraden und die gemeinsamen Flugerlebnisse freue ich mich schon", sagt Nembach.

Organisiert werde das Ereignis von dem Briten Tom Dawson seit 2004, erzählt Bernd Nembach. Dawson beschloss den Rundflug zu veranstalten, weil es zum einen zwar eine Flugzeug-Rallye rund um Großbritannien gab, zu dieser aber keine Ultraleichtflugzeuge zugelassen waren, zum anderen, weil das Kind eines Freundes an Leukämie erkrankte und er für dessen Behandlung Spenden sammeln wollte und auch heute noch für krebskanke Kinder gesammelt werden, etwa 3000 bis 4000 Britische Pfund bei jeder Veranstaltung. Nembach selber macht seit rund zehn Jahren Flugtouren. Er war unter anderem schon in der Tschechien, Ungarn und Kroatien, sein Flugsicherheitstraining absolvierte er in Südfrankreich. Ihn motiviert die Aussicht, den eigenen Horizont zu erweitern, Leute und Länder kennenzulernen "und eine gewisse Abenteuerlust", denn für ein ähnliches Erlebnis wie bei Fly-UK, müsse man sonst ja schon zum Buschfliegen nach Alaska.

Tatsächlich werden bei Fly-UK Klein- und Kleinstflughäfen beziehungsweise Landepisten in teilweise wetterunruhigen Regionen angeflogen – das kann dann auch Mal ein Sandstrand bei Solas auf North Uist auf den Äußeren Hebriden im Atlantik westlich von Schottland sein.

Geschlafen wird im Zelt

"To Fly by Day and Socialise by Night" lautet das Motto bei Fly-UK. Das bedeutet, zwei bis vier Streckenabschnitte werden pro Tag geflogen, aber, so Nembach: "Die endgültige Route macht das Wetter." 76 Piloten sind in diesem Jahr bisher gemeldet, darunter zwei Deutsche, von denen dann wahrscheinlich rund 50 bis 60 wirklich kommen, erläutert Nembach. Geflogen werden die Streckenabschnitte in Gruppen von drei bis fünf Ultraleichtflugzeugen, wegen der Sicherheit, und auf zwei Routen. Die "Green Group" bleibt weitgehend im Binnenland der Insel, während die "Blue Group" auch über das Meer fliegt, was nicht jedermanns Sache in den kleinen Fliegern ist, so Nembach. Es kann in Ultraleichtflugzeugen, gerade an der Küste und im schottischen Norden mit seinen Bergen, sehr ungemütlich werden. Nembach erinnert sich an eine sturmgetriebene, ungeplante Landung auf der Isle of Lewis (Äußere Hebriden) bei Stornoway, wo er gar nicht hin wollte, als sein unangenehmstes Erlebnis bei der Fly-UK. "Immer, wenn man die Möglichkeit hat, volltanken", empfiehlt er generell. Aber natürlich gibt es auch sehr schöne Erlebnisse, was den zweiten Teil des Mottos betrifft: an einem Strand landen, Treibholz zusammensuchen, ein Lagerfeuer anzünden und mit Freunden und Kameraden schottischen Whiskey genießen. Geschlafen wird in selbst mitgebrachten Zelten, die wenigsten Buchen haben eine Übernachtungsmöglichkei.

Zur Person

Informationen im Internet:

Bernd Nembach lebt in Bermatingen, ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Beruflich entwickelt er Software und betreut Systeme zur Information- und Datenverarbeitung. Mit 15 Jahren, als seine Familie an den Bodensee zog, trat er der Segelfliegergruppe Markdorf bei, nachdem er sich vorher mit Modellfliegen beschäftigt hatte. Er war Werkstattleiter der Segelfluggruppe und ist seit zehn Jahren ihr Kassier. (wex)