Bermatingen Bermatinger Jugendtreff will Programm ausbauen

Mit Kinoabende soll das Angebot des Jugendtreffs erweitert werden. Die gefundenen Joint-Reste im Mesnerhaus seien nicht unbedingt ein Problem der Bermatinger Jugend, meint Jugendbeauftragter Schraivogel.

Für Karsten Schraivogel, Jugendbetreuer der Gemeinde Bermatingen, war es ein bewegtes Jahr 2016. In seinem Sachstandsbericht zum Jugendtreff zog er auf der Gemeinderatssitzung eine geteilte Bilanz. Richtig gut laufe es bei den älteren Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren. "Da haben wir eine stabile Gruppe von sieben bis 15 Jugendlichen, die regelmäßig das Angebot im Mesnerhaus annimmt", so Schraivogel.

Eine positive Bilanz zieht er aus dem Drogen-Präventionsprojekt, dass gemeinsam mit der Kriminalpolizei abgehalten wurde. "Die Jugendlichen, mit denen ich arbeite, haben keine Drogenprobleme, da bin ich mir sicher", stellt Schraivogel klar. Anlass zur Sorge gaben die Funde einiger Joint-Reste, die im Umfeld des Mesnerhauses gefunden worden waren. Dazu Rupp: "Wir haben es an die Polizeidienststelle weitergegeben und sie werden, innerhalb ihrer Möglichkeiten, verstärkt am Mesnerhaus Streife fahren." Schraivogel ist der Ansicht, dass es sich wohl hierbei nicht zwingend um ein Bermatinger Problem handele: "Das Mesnerhaus liegt nicht weit vom Bahnhof entfernt und wirkt mit seinem offenen Schopf recht einladend."

Gemeinsam hatte man in diesem Jahr wieder an der Dorfputzete teilgenommen. Die Veranstaltung "Auf einen Burger mit dem Bürgermeister" kurz vor den Sommerferien, kam bei den Jugendlichen sehr gut an. Hier bekamen sie die Gelegenheit, während alle zusammen Hamburger machten, einmal direkt mit Martin Rupp ins Gespräch zu kommen und über ihre Wünsche und Anliegen zu sprechen. Rupp bestätigte: "Da erinnere ich mich noch sehr gut daran, ein wirklich schöner Termin." "Und es war konstruktiv", berichtet Schraivogel, "denn so konnte ein Waldsofa XXX verwirklicht werden." Aufbauend auf dem Erfolg, möchte man diese Veranstaltung unbedingt auch in diesem Jahr fortführen. "Da ist ein Termin in meinem Planer schon vorgemerkt", versicherte Rupp.

Neu auf dem Programmplan des Jugendtreffs werden die Kinoabende sein. Hierfür hatte man eigens eine Kinolizenz erworben. Dazu Schraivogel: "Wir möchten viermal dieses Jahr einen Filmnachmittag, -abend veranstalten, mit einem Film für die Jüngeren und einem für die Älteren." Wie im vergangenen Jahr möchte man auch wieder bei den EOS-Projekttagen teilnehmen und mit den Teilnehmern der Camphill-Schulgemeinschaften vergnügliche Nachmittage mit Pizza backen und anderem verbringen. "Der Kontakt zu den Salemern ist etwas eingeschlafen, doch das wollen wir jetzt wieder ankurbeln." Für die kommende Gewerbemeile am 13. Mai kündigte er wieder sechs Helfer an, die das Gewebebähnle fahren werden. Ratsmitglied Karl Volz (CDU) zeigte sich erfreut, mahnte aber an: "Die Sechs müssen sich der Verantwortung bewusst sein, die sie dort erwartet und sich auch durchsetzen können. Sie müssen umsichtig fahren."

Etwas sorgen bereitet ihm die Gruppe der zehn bis Zwölfjährigen. "Hier müssen wir verstärkt die Werbetrommel rühren, um eine stabile Gruppe aufbauen zu können." Auf Anfrage von Gemeinderätin Carola Uhl (CDU), wie es denn mit dem Austausch und dem Kontakt zwischen den anderen Gruppen im Mesnerhaus stünde, räumte Schraivogel ein, dass diese ausbaufähig seien. "Derzeit wohne ich noch in Weingarten und bin nur einmal in der Woche hier, da ist Austausch schwierig." Jedoch versprach er, das zu verbessern.



Öffnungszeiten

Der Jugendraum ist außerhalb der Ferienzeiten immer wie folgt geöffnet:

Jeden 1. und 3. Freitag im Monat:

16 bis 18 Uhr (Für Youngsters: Zehn bis Zwölfjährige)

18 bis 21 Uhr (12 bis 16-Jährige)

Jeden 2. und 4. Freitag im Monat:

16 bis etwa 20 Uhr (zwölf bis 16-Jährige)

Das genaue Programm ist dem aktuellen Amtsblatt zu entnehmen.