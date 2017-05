Bermatingen Bermatinger Gewerbemeile: Unternehmen zeigen ihre Stärke

Die Bermatinger Gewerbemeile hat am Samstag viele Besucher angezogen. Ein buntes Unterhaltungsprogramm umrahmte einen tollen Tag, nicht nur die Organisatoren waren sehr zufrieden mit dem Verlauf.

Innovativ, kreativ und heiter präsentierten sich die Bermatinger Betriebe auf der Gewerbemeile. Einen ganzen Tag lang standen sie im Mittelpunkt der großen Leistungsschau. Viele Besucher waren gekommen, um sich ein eindrückliches Bild der vielfältigen Angebote zu machen. Für Organisationsleiter Karl Volz war die Meile rundum ein Erfolg: "Die Wochen der Vorbereitung haben sich wirklich gelohnt, es war eine starke, eine eindrückliche Leistungsschau." Und wie es Volz bereits angekündigt hatte: Das Wetter spielte mit.

Peter Giese aus Salem meinte entsprechend: "Wir sind mit den Fahrrädern herkommen und während ich mich an den Oldtimern erfreue, spielen die Kinder mit Seifenblasen." Es machte Eindruck bei den Besuchern, mit wie viel Einsatz und Ideenvielfalt sich die Betriebe und Vereine präsentierten. Maßgefertigte Spazierstöcke gab es beispielsweise bei Schappelers und während Ewald Schappeler beim vierjährigen Finn Maß nahm, informierte sich Vater Jörg Stengel bei Tobias Schappeler über die Möglichkeiten einer neuen Gastherme. Architekt Jakob Krimmel fotografierte seine Besucher mit einer Wärmebildkamera, bei Hans-Peters Holzwerkstatt konnten sich die Kinder an der Holzbearbeitung versuchen. Großer Andrang herrschte auch an der Riesendartscheibe bei Klickers Fanoase. Oben in der Buchbergstraße, ging es etwas ruhiger zu und während man sich beim Reitverein Wiggenweiler eine Portion gebratener Maultaschen mit geschmelzten Zwiebeln schmecken ließ, konnte man den beiden Shetlandponys beim Grasen zuschauen. Ingbert Hämle und seine Frau Mardita aus Überlingen genossen es: "Hier ist es herrlich ruhig und es schmeckt hervorragend." Musikalisch wurde der Tag vom Musikverein Bermatingen begleitet, angeführt von Dirigent Jürgen Gitschier zogen sie die Meile musizierend auf und ab.

Einen Service, den nicht wenige in Anspruch nahmen, war das Meilenbähnle. Harald Geiselhardt und sein wundervoll restaurierter Porsche-Schlepper verkehrten zwischen Zimmerei Hafen und Autohaus Mutter. "15 runden werden schon gewesen sein", meinte er am Abend resümierend. 15 mal 1,6 Kilometer ergibt eine Gesamtstrecke von 24 Kilometern, die so zusammen kamen. Am Abend, nachdem die Stände abgebaut und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben worden war, ließ man den Tag auf dem Hof des Weinguts Dilger ausklingen. Es war der richtige Zeitpunkt für Karl Volz seinen Mitorganisatoren zu danken. "Ohne Franz Kutter, Birgit und Manfred Güther ginge das alles nicht." Bürgermeister Martin Rupp war stolz über das gebotene Spektrum: "Es war eine wirklich starke Gewerbemeile, die man so schnell nicht vergessen wird."