Bermatingen Bermatinger Blitzer-Säule ist jetzt einsatzbereit

Die Technik ist fertig, jetzt fehlt nur noch die Messeinheit

Bisher ist die Säule an der Markdorfer Straße allerdings noch ohne Innenleben. Der Landkreis Bodenseekreis verfügt nur über 13 Messgeräte. Mit diesen muss er seine 20 Stationen bestücken, sodass die Messeinheit immer wieder durchgewechselt werden muss. Die Städte Friedrichshafen und Überlingen haben eigene Behörden und Messstellen. Das teilte Robert Schwarz, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Landratsamt Bodenseekreis, auf Anfrage des SÜDKURIER mit.

Die Säule und die Messeinschübe kosten jeweils etwa 50 000 Euro. Die Kosten werden vom Landkreis übernommen und die Meßstellen inklusive Bau obliegen auch deren Verantwortung. Ursprünglich sollte der Geschwindigkeitsmesser bereits 2016 in Betrieb genommen werden. Allerdings habe es Koordinierungsprobleme gegeben; in Bermatingen musste die Frage der Stromversorgung geklärt und der Gehweg für die Verlegung einer Leitung aufgegraben werden, damit die Design-Radarfalle überhaupt funktionieren kann. Das freute die Verfasser von Büttenreden an der Fastnacht und zu schnelle Autofahrer.

Wie Robert Schwarz erklärte, werde man nicht bekannt geben, ab wann die Säule erstmals mit einer Messeinheit bestückt wird.