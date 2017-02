Ausnahmsweise wird Schultes Martin Rupp nicht abgesetzt, da man ihn ja noch für die standesamtliche Trauung der Narreneltern braucht.

Mit viel Trörö und Trara werden Kindergarten und Grundschule befreit und im gemeinsamen Zug geht es zum Rathaus. Mittlerweile hat sich reichlich närrisches Volk am Rathaus versammelt, denn keiner will die Zeremonie versäumen, ist ja auch was besonderes. In seiner Eigenschaft als Oberstandesbeamter der Gemeinde hat Martin Rupp schon etliche Paare im Stand der Ehe vereint, doch ausgerechnet heute versagten im wohl etwas die Nerven. Mit zittrig brüchiger Stimme kalauert er sich durch seine Rede, doch am Ende ist alles gut gegangen, Hemmes und Andrea besiegeln mit einem saftigen Kuss ihr Ja-Wort. Bei solch einem feierlichen Anlass ließ es sich Moschtobst Zunftmeister Michael Poisel nicht nehmen und gratulierte zusammen mit dem Ahauser Narrenelternpaar Cornelia Päster – die grau berostete "Louise" – und Gaby Sutter – der rot gestreifte "Graf von Gravensteiner. Von den Kindergartenkindern gab es eine zünftige Hochzeitspolka und einen lebendigen Brautstrauß, die Grundschüler ließen das Brautpaar ebenfalls mit Tanz und Gesang hochleben. Eigens aus den fernen USA war ein Gospelchor angereist, der mit einem schmissigen "Halleluja" die närrische Menge unterhielt.



Hier gibt es alle Bilder vom närrischen Treiben in Bermatingen: