Bermatingen Bermatingen bekommt 52 500 Euro für die Integration

Das Land fördert eine neue Stelle in der Gemeindeverwaltung. Damit ist nun der Weg frei für die Einstellung eines Integrationsbeauftragten

Bermatingen (gup) 52 500 Euro bekommt die Gemeinde Bermatingen in diesem Jahr für die Einstellung eines oder einer Integrationsbeauftragten. Dies teilten am Freitag das Landessozialministerium und der grüne Landtagsabgeordnete Martin Hahn mit. „Ob Integration erfolgreich gelingt, entscheidet sich im alltäglichen Miteinander vor Ort, in unseren Kommunen, in den Kindergärten und Schulen, in den Vereinen und am Arbeitsplatz. Wir wollen gemeinsam mit den Kommunen erreichen, dass sie die Integrationsarbeit vor Ort noch stärker vernetzen können“, kommentiert Hahn die Entscheidung des Ministeriums unter der Leitung seines Parteikollegen Manfred Lucha. Integration, so Hahn, sei ein "gesamtgesellschaftlicher Prozess, der beiden Seiten, Migrantinnen und Migranten einerseits und Einheimischen andererseits, etwas abverlangt." Die Gemeinde Bermatingen zeige, wie man es mit viel Engagement schaffen könne, dass alle von einer vielfältiger werdenden Gesellschaft profitieren würden.

Insgesamt stellt das Land über das Förderprogramm VwV-Integration in 2017 mehr als sechs Millionen Euro zur Verfügung, um damit die kommunale Integrationsarbeit zu fördern. Das Förderprogramm selbst läuft bereits seit 2013. 5,3 Millionen der sechs Millionen Euro kommen 137 Kommunen zugute, deren Integrationsstrukturen damit ausgebaut werden können. Rund 200 000 Euro gehen an sechs Projektantragsteller im Bereich der Elternbeteiligung und weitere rund 480 000 Euro gehen in die Förderung von zehn Projektanträgen im Bereich Teilhabe und Antidiskriminierung.

Die Fördergelder aus dem VwV-Programm würden zusätzlich zu den aus dem Pakt für Integration mit den Kommunen bereitgestellten Mitteln gewährt, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Auch Lucha misst den Integrationsbeauftragten in den Kommunen hohe Bedeutung zu: „Wir unterstützen die Integrationsarbeit dort, wo sie tagtäglich stattfindet, in unseren Kreisen, Städten und Gemeinden des Landes. In den Kindergärten und Schulen, am Arbeitsplatz, in der Freizeit und in den Vereinen entsteht gesellschaftlicher Zusammenhalt." Der kommunalen Ebene käme bei der Integration "eine ganz entscheidende Rolle zu".