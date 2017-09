Bermatingen Beim Bermatinger Weinfest wird trotz Regen kräftig gefeiert

Ein starkes Musikprogramm, diverse Köstlichkeiten und vor allem viel gute Stimmung sorgten am Wochenende dafür, dass trotz unschöner Wolkenbrüche das Bermatinger Weinfest für die Veranstalter zufriedenstellend verlief.

Bereits zum Auftakt am Freitagabend trotzten die Festbesucher dem anhaltenden Nieselregen und ließen sich die Stimmung nicht vermiesen. Die Partyband First Class leistete mit Rock- und Popklassikern ihren Beitrag zur guten Stimmung, während die vielen Helfer der fünf Bermatinger Vereine das ihrige taten, um die Besucher mit Fischknusperli, Spätzle, Flammkuchen und dem umfangreichen Markgräflichen Weinangebot zu erfreuen. Karl Schmid aus Ravensburg ist ein echter Fan des Weinfests und der Spätzle: "Meine Frau und ich kommen bestimmt schon seit zehn Jahren hierher, der Platz und die Stimmung sind einfach schön. Und die Spätzle schmecken wunderbar."

Am Samstag zeigte sich das Wetter zunächst noch wohlgesonnen. Die sich zeigende Sonne schrieb Bürgermeister Martin Rupp Bodensee-Weinprinzessin Stephanie Staneker zu. "Mit der Bodensee-Weinprinzessin geht die Sonne auf", stellte Rupp in seiner Begrüßungsansprache fest. Zuvor war Staneker, ganz wie es seit 46 Jahren Brauch ist, in einem kleinen Festzug vom Rathaus auf das Festgelände gezogen. Dabei wurde sie von Matthias Mutter in einem historischen Opel Kadett chauffiert und begleitet vom Musikverein Bermatingen, den fünf Vereinsvorsitzenden sowie den Winzerfrauen. Bermatingen dürfte wohl in Stanekers Erinnerungen einen besonderen Platz einnehmen, immerhin eröffnete sie nicht nur dieses und vergangenes Jahr insgesamt vier Weinfeste (Torkel- und Weinfest) im Ort, sondern bildete ihr Auftritt am Samstag auch den Abschluss ihrer Amtszeit.

Am Abend kam der Regen dann doch, waren es erst nur wenige Tropfen, wurde daraus ein wahrer Sturzregen, der den Platz in Windeseile leer fegte. Die Stimmung hielt sich, in den Lauben wurde einfach weitergefeiert. Die Party-Tiger-Band teilte sich die Bühne mit Besuchern und im Weinkeller heizten die Aichers ein. "Die Stimmung hier unten ist mega genial", sagte Jasmin Gehrig aus Markdorf. Der Sonntag präsentierte sich versöhnlich, was das Wetter betraf. Die Sonne zeigte sich, Musik gab es von den Musikvereinen Bermatingen und Obereisenbach. Viele Besucher nutzten das schöne Wetter und erlebten einen fröhlichen Weinfestabschluss.