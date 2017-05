Bermatingen Bärenzunft nimmt Kurs auf 70-jähriges Bestehen

Die Bermatinger Bärenzunft feiert 2019 ihr 70-jähriges Bestehen.

Bermatingen (keu) Das Narrenschiff mit der Bärenzunft und seinem "Kapitän" Alfons "Fone" Müller schippert weiter in ruhigen Gewässern. Bei der Jahresversammlung in der Zunftstube gab es weder Neuwahlen noch Ehrungen. Wellen machte jedoch der gute Kassenstand, der nötig ist, um neue Häser zu erwerben und alte zu flicken, wie Kassierer Andreas Schäfer mitteilte. Er gab den Anwesenden im dicht besetzten Raum einen genauen Überblick über die Finanzen.

Ins Detail ging auch Schriftführerin Mona Homburger. Anschaulich schilderte sie das Geschehen 2016 mit der Teilnahme der Narren an diversen Umzügen, die hauseigene Fasnet mit Pflanzung eines neuen Narrenbaums zu Beginn, einem wieder mal erfolgreichen Eröffnungsball mit mehreren Lumpenkapellen und neuer Bar und dem Oldieball. Neu sind auch die Narreneltern, denen in der närrischen Woche viel Zeit gewidmet wurde mit Polterabend, standesamtlicher Trauung und ausgelassener Hochzeitsfeier: Hemmes (Thomas Frick) und Andrea (Andreas Müller) gaben sich das Ja-Wort.

Ausfallen musste dieses Jahr der "Bär in der Bütt". Statt des Bunten Abends feierten die Bären bei Theos. Bürgermeister Martin Rupp freute sich über finanziellen und ideellen Erfolg und dankte dem Verein namens der Gemeinde für die Gemeinschaft und den Erhalt von Traditionen.

Fone Müller nannte die Termine für 2017/18 und verwies bereits jetzt auf das 70-jährige Bestehen der Narrenzunft, das 2019 gefeiert werden soll. Er lobte das Engagement der "noch jungen Schrifführerin", dankte dem Vorstandsteam und aktiven Helfern. Melanie Uhl soll in der neuen Saison Nachfolgerin von Beate Rimmele als Einteilerin werden. Abschließend appellierte er an alle, sich bereits jetzt Gedanken für den "Bär in der Bütt" zu machen: "Es ist jeder gefragt." Im Juni ist ein erster Treff mit Akteuren.

Ebenfalls auf – junge – Helfer hofft Manfred Homburger, Vorsitzender des Fördervereins. Im Zunfthaus soll Ende Mai/Anfang Juni die Unterkonstruktion des Bodens neu gemacht werden. Robert "Flepp" Müller oblag es, dem Vorsitzenden zu danken.