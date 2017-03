Bermatingen Ausschuss lehnt Bauantrag ab  Kanalüberbau beschäftigt Gremium

Bereits umgesetzte Änderungen musste ein Bauherr per Bauantrag einreichen. Diesen lehnte der Ausschuss für Bauwesen und Umwelt ab und will einen Vorratsbeschluss fassen.

Ein von einem Bauherren aus Ahausen eingereichter Antrag auf Baugenehmigung wurde sowohl vom Ortschaftsrat Ahausen als auch vom Ausschuss für Bauwesen und Umwelt des Gemeinderats Bermatingen einstimmig abgelehnt. Das beantragte Bauvorhaben umfasst den Umbau und die Nutzungsänderung einer Lagerhalle mit Betriebsleiterwohnung, einen Balkonanbau, eine Überbauung eines Kanals sowie eine überdachte Terrasse.

In der Ausschusssitzung hatten die Räte zum einen die erforderlichen Befreiungen zu bewerten und zum anderen die Tatsache, dass der Bauherr bereits in allen Antragspunkten Fakten geschaffen hatte. Karl Volz (CDU) kommentierte: "Der Bauherr hat über Jahre hinweg bewusst gegen Baugesetze verstoßen. Das kann nicht sein, dass das einfach durchgeht."

In diesem Punkt verwies Bürgermeister Martin Rupp auf die Zuständigkeit des Baurechtsamts in Markdorf. Dieses wird nach Aussage von Thorsten Schneider, Leiter des Baurechtsamts des Gemeindeverwaltungsverbands Markdorf (GVV), dem auch die Gemeinde Bermatingen angehört, eine Prüfung der Angelegenheit vornehmen: "Wir prüfen derzeit, ob wir einen Bußgeldbescheid verhängen, da es sich im Sinne der Landesbauordnung um eine Ordnungswidrigkeit handelt." Das Baurechtsamt hatte erhebliche Abweichungen von dem ursprünglich genehmigten Bauvorhaben festgestellt und den Bauherren aufgefordert, einen Bauantrag über sämtliche Änderungen einzureichen. "Im Prinzip ist es ein Schwarzbau", so Schneider.

In fast allen Punkten konnten die Räte den Abweichungen dennoch zustimmen, lediglich der überbaute Kanal bereitete Sorgen. Dazu Rupp: "Das mit dem Kanal müssen wir regeln, damit wir in Zukunft damit keine Probleme bekommen." Man einigte sich darauf, einen Vorratsbeschluss zu fassen, indem mit dem Bauherren eine vertragliche Vereinbarung getroffen werden soll, die sämtliche Belange rund um den Kanalzugang regeln soll.

Ortsvorsteher Jakob Krimmel begrüßte diese Entscheidung: "Es ist gut, dass der Bauherr vorwärts gerichtet denkt und neben seinem eigenen Betrieb Platz für neue in der Halle schafft. Das ist gut für Ahausen."