Bermatingen Ausbildung in Norbert Merkels Talentwerkstatt

Das Ausbildungszentrum der Rohwedder Marco Assembly GmbH in Bermatingen wurde ausgegliedert und ist nun als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen "Norbert Merkels Talentwerkstatt" tätig.

"Es ging darum, die Ausbildung mit einem tragbaren Konzept zukunftssicher zu machen", erklärt Norbert Merkel, seit 2008 bei Rohwedder für die Ausbildung zuständig. Mit dem Gedanken sich selbstständig zu machen, habe er schon länger geliebäugelt, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die Geschäftsführung habe ihn bei den Plänen unterstützt und so habe man schließlich diese Lösung gefunden. "Wenn man das richtig angeht, dann ist das ein ganz normaler Vorgang", sagt Merkel. Die Räume, in denen bislang das Ausbildungszentrum untergebracht war, hat Norbert Merkel nun von Rohwedder gemietet, den kompletten Maschinenpark und das Inventar übernommen. An der Außenfassade weist ein Schild auf die neue Talentwerkstatt hin. "Im Unternehmen ist der Wechsel ganz geräuschlos vollzogen worden", so Merkel.

Für die Auszubildenden ändert sich nicht. In dem Zentrum wird eine Verbundausbildung angeboten, was bedeutet, dass sich Unternehmen, die nicht alle Ausbildungsinhalte selbst vermitteln können, einen Partnerbetrieb suchen, der dies übernimmt. Bislang war es Rohwedder, nun ist es "Norbert Merkels Talentwerkstatt". Johannes Huber von der Firma Wagner macht eine Ausbildung zum Mechatroniker. "Man lernt hier alles, was man für den Beruf benötigt", so Huber, der im dritten Lehrjahr ist. Ihn und die anderen Azubis freut es besonders, dass Norbert Merkel in neue Maschinen investiert hat. "Wir haben auch neues Werkzeug bekommen", sagt Lukas Schermann. Norbert Merkel möchte weiter in das Zentrum investieren und es moderner gestalten. 14 Kandidaten aus sieben verschiedenen Unternehmen, inklusive Rohwedder, haben im Januar den ersten Prüfungsjahrgang abschlossen und in den Berufen Industrie- und Zerspanungsmechaniker die Abschlussprüfung Teil 1 abgelegt.

Norbert Merkel möchte die Azubis noch intensiver auf die Prüfungen vorbereiten. "Die Anforderungen sind sehr hoch", sagt der Ausbildungsleiter. Für den Frühsommer sei noch eine offizielle Einweihung geplant. Der bestehende Pool von rund 40 Firmen, die bereits bei der Verbundausbildung teilgenommen haben, soll bestehen und vergrößert werden. "Wir brauchen gute Fachkräfte", ist Norbert Merkel überzeugt.

Kontakt: Norbert Merkels Talentwerkstatt, Kesselbachstraße 1, 88697 Bermatingen, Tel. 07544/502450, E-Mail: norbert.merkel@talentwerkstatt.biz