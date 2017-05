Bermatingen Auf zur Bermatinger Gewerbemeile

Am Samstag findet die große Leistungsschau der Betriebe der Gemeinde statt. Offizieller Startschuss ist um 10 Uhr am Rathaus

Bermatingen (gup) Am Samstag um 10 Uhr fällt der offizielle Startschuss: Mit mehr als 50 Teilnehmern, mit attraktiven Preisen und vielen bunten Aktionen lädt die sechste Bermatinger Gewerbemeile wieder zu einem abwechslungsreichen Familientag in die Weingemeinde ein. An mehr als 40 Ständen, den so genannten Meilensteinen, auf der Meile im Bereich der Markdorfer Straße/Salemer Straße präsentieren sich die Betriebe aus Bermatingen und Ahausen bei ihrer Leistungsschau.

Bewirten werden an zahlreichen Ständen die Vereine der Gemeinde. Aktionen wie die Motorrad-Stuntshows von Chris Rid, ein Oldtimertreffen oder das schon traditionelle Gesundheitszelt sorgen für Abwechslung und kurzweiligen Zeitvertreib. Auf der Bühne direkt am Rathaus finden den ganzen Tag über Darbietungen, Shows und Aufführungen statt. Die beiden Meilenbähnle bringen die Besucher dabei von Station zu Station.