Bermatingen Andreas Bolk organisiert Ferienspiele in Bermatingen

14 Vereine und Einzelpersonen bieten dieses Jahr ein Programm für die Ferienspiele in Bermatingen an. Koordiniert und organisiert wird es erstmals von Andreas Bolk. Der 49-Jährige hat die Aufgabe von Sabine Obser übernommen, die die Ferienspiele viele Jahre lang betreut hatte und einen Nachfolger suchte.

Bermatingen – Ferienvergnügen versprechen die Bermatinger Ferienspiele, die dieses Jahr wieder von 14 Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen veranstaltet werden. So kommt bei Kindern während der Urlaubszeit keine Langeweile auf und die Vereine können die Aktion als Plattform nutzen, um den einen oder anderen Interessenten für ihre Angebote zu entflammen.

Andreas Bolk organisiert in diesem Jahr die Ferienspiele. Der Salemer übernimmt sie von Sabine Obser, die sie viele Jahre betreut hat. Andreas Bolk hatte den Aufruf zur Suche eines Nachfolgers gelesen und sich gemeldet. "Ich arbeite sehr gern mit Jugendlichen zusammen und ich mag neue Herausforderungen", sagt er. Die Zustimmung der Gemeinde erfolgte bald, zumal der 49-Jährige in der Region kein Unbekannter ist: Der in Mimmenhausen Wohnende engagiert sich seit fünf Jahren als Schiedsrichter beim Sportverein Bermatingen – er pfeift bis Kreisliga A – und betreibt mit seiner Frau Manuela seit Anfang des Jahres die Gastronomie im Sportlerheim. Zudem engagiert er sich als Fußballtrainer beim SV Oberteuringen und als Fitnesstrainer in Friedrichshafen, war Jugendleiter bei der HSG Mühlhofen/Mimmenhausen und im Vorstand des FC Rot-Weiß Salem.

Dieses Jahr hat er das bisherige Konzept übernommen: Diejenigen, die sich 2016 beteiligt hatten, wurden per Brief angeschrieben und um Rückmeldung über Aktivitäten und Zeiten innerhalb von zwei, drei Wochen gebeten. So kamen 14 Anbieter zusammen, zwei von ihnen laden zu jeweils zwei Terminen ein. Bis Mittwoch, 28. Juni, haben nun die Familien Zeit, die Vordrucke zur Anmeldung auszufüllen. Diese müssen an diesem Tag von 17.30 bis 19 Uhr im Mesnerhaus abgegeben werden. Ein persönliches Erscheinen ist notwendig; Anmeldungen können für eine weitere Familie abgegeben werden. Die Platzvergabe erfolgt in der Reihenfolge der Anmeldung.

Bei der Anmeldung kann es zu Wartezeiten kommen. Deswegen wird darum gebeten, etwas Zeit, Geduld und Verständnis aufzubringen und darauf zu achten, dass die Formulare vollständig ausgefüllt, ausgeschnitten und nach Kindern sortiert sind. Berücksichtigt werden sollten auch die Altersangaben der Veranstalter. Erfahrungsgemäß können Kinder manchmal spontan nicht teilnehmen. In diesem Fall bittet Andreas Bolk um rechtzeitige Abmeldung, damit Kinder in der Warteschlange nachrücken können.

Das ganze Verfahren will Andreas Bolk ab 2018, nach Absprache mit der Gemeinde, vereinfachen und digitalisieren; die Anmeldung erfolgt dann übers Internet. "Dann kann jeder zu jeder Zeit schauen, ob er in der Warteliste vorrückt oder ob er beim Programm dabei ist. Und Warteschlangen erübrigen sich", zählt er einen Vorteil auf. Auch die Organisation werde verkürzt.

Wo es ihm zeitlich möglich ist, will Andreas Bolk bei den Angeboten vorbeizuschauen, sich ein Bild machen und die Veranstalter kennenlernen: "Dadurch, dass ich das zum ersten Mal mache, kenne ich keinen persönlich."

Angebote 2017

Musikparcours mit anschließendem Grillen, Musikverein Bermatingen 2. August: Besuch bei Imker Robert Müller mit Spaß mit und rund um die Bienen

Zumba-Party zu lateinamerikanischen Rhythmen, Turnverein Bermatingen 5. August: Spiele mit dem Tennisball, Tennisclub Bermatingen

Spaß mit Beachvolleyball, Volleyballabteilung des Turnvereins 8. August: Kindern dürfen bei Theo's Pizza backen (und essen)

Koordinationsspiele, Abteilung Kinderathletik des Turnvereins 11. August: Heidi Ziegler lädt ein, Ahausen bei einem Spaziergang und mit Stiften und Zeichenpapier zu entdecken

Bogenschießen und weitere Spiele rund ums Zielen und Treffen, Schützenverein Bermatingen 15. August: Weil es so beliebt ist: Das zweite Mal Pizza backen bei Theo's

Angelika Hahn fährt mit den Kindern im Zug nach Friedrichshafen zum Minigolf spielen und Eis essen 22. August: Tanzworkshop mit Hip-Hop und Modern Dance, mit Katja Dannecker vom Turnverein

Sieglinde Diebold bietet in Ahausen Windspiele an 24. August: Heidi Ziegler und Angelika Welte-Bernhard sind mit den Kindern und einem Esel rund um Ahausen unterwegs

Fußball, Wettbewerbe, Torwandschießen und mehr, Sportverein Bermatingen 8. September: Ferien-Chill-Out-Party mit Spielen, Aktionen, alkoholfreien Cocktails und Lagerfeuer, Narrenverein Moscht-obst Ahausen

Anmeldeformulare sind im Gemeindeblatt abgedruckt, aber auch im Rathaus und im Internet erhältlich: www.bermatingen.de