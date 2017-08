Bermatingen Ackerkonzert zwischen Dahlien und Sonnenblumen

Der Musik- und Musikförderverein Ahausen organisieren am 18. August das 15. Ackerkonzert. Ab 18 Uhr können Gäste und Einheimische wieder zwischen Dahlien und Sonnenblumen feiern.

Bermatingen-Ahausen (keu) Das Ackerkonzert bietet diesmal einen Grund zum Jubeln: Bereits zum 15. Mal wird es vom Musikförderverein und vom Musikverein Ahausen veranstaltet. Am Freitag, 18. August, laden sie ab 18 Uhr Einheimische wie Gäste auf die Wiese am Ortsausgang Richtung Ittendorf zum geselligen Ereignis mit dem urigen landwirtschaftlichen Charakter ein. Ab 18 Uhr spielt der örtliche Musikverein unter Leitung seines Dirigenten Nico Zimmermann. Die Schlepperfreunde Uhldingen-Mühlhofen tuckern mit ihren Oldtimer-Schätzchen an und bringen altes landwirtschaftliches Gerät mit, das man früher zum Beackern eines Feldes benötigte.

Auch die Speisekarte ist reich bestückt. Unter anderem wird eine Kürbissuppe serviert. Rudolf Ehinger, Vorsitzender des Musikfördervereins, hat die in diesem Jahr besonders prachtvollen Kürbisse selbst geerntet und den Ahausener Köchinnen die Arbeit erleichtert, indem er das orangene Fruchtgemüse selbst in Stücke zerlegt hat.

Neben den üblichen Getränken gibt es in diesem Jahr erstmals "Bärenwein": roter Most der Bodenseekelterei Widemann. "Er schmeckt süffig und mild", schwärmt Ehinger. Er hat sich die Wetterprognosen angeschaut und ist voller Optimismus, was den Freitag angeht, sodass das Ackerkonzert nicht auf den Samstag verschoben werden muss.

Seit zwei Wochen blühen die Blumen auf dem benachbarten Acker, auf dem man die Pflanzen selbst schneiden kann: Sonnenblumen, Dahlien – diesmal in allen Farben – und eine bunte Blumenmischung. Seit zwei Wochen klingelt es im Kässchen, das Ehinger aufgestellt hat und täglich leert. "Nur bezahlte Blumen machen Freude" steht auf einem Schild. Auf Vertrauensbasis werden nach dem Ackerkonzert bis in den Oktober auch Zierkürbisse an einem Stand angeboten. "Wir vertrauen da auf Ehrlichkeit", sagt der Förderer.

Er hat selbst mit angepackt und mit seiner Frau Anita, Monika und Hans Siebenhaller, Hannelore Zander, Sally Riedhammer, Anneliese Buschle, Bernhard Düsel sowie Tobias, Robert und Thomas Welte erfahren, was "ackern" heißt. Dieses Jahr sei das Gras nach dem Regen teils höher als die Blumen gewesen; man sei kaum nachgekommen mit dem Jäten. Hilfreich war auch Hubert Sträßle, der für den Verein Kartoffeln gepflanzt und mit seinem Sohn Unkraut gejätet und geharkt hatte.

Einfach war auch nicht das Anwerben der rund 25 Helfer. Weil man das Fest eine Woche später ansetzte, um die vielen Veranstaltungen zu entzerren, musste man hier mit ferienbedingten Absagen rechnen. Eberhard Fonferek beispielsweise habe extra seinen Urlaubsbeginn um einen Tag verschoben, damit er beim Ackerkonzert Steaks braten kann. "Wir haben eine tolle Dorfgemeinschaft. Wenn die nicht wäre, könnte man die ganze Veranstaltung vergessen", freut sich Rudolf Ehinger. Der Erlös von Ackerkonzert, Blumen- und Kürbisverkauf kommt dem Musikverein zugute.