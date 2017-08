Bermatingen Ackerkonzert erklingt im zweiten Anlauf komplett

Mit kurzer Regenpause gibt der Musikverein Ahausen am Samstag sein 16. Platzkonzert, nachdem es am Vorabend abgebrochen wurde.

Das Wetter hat den Musikverein Ahausen und seinen Förderverein am Wochenende vor eine harte Prüfung gestellt. Es brauchte tatsächlich zwei Anläufe, damit das 16. Ackerkonzert an einem Stück abgehalten werden konnte. Erster Versuch am Freitag: Sah es zunächst günstig aus, war das Wetter gerade mal eineinhalb Stunden wohlgesonnen. Sturmböen und Starkregen fegten innerhalb kurzer Zeit den Platz leer. Festorganisator Rudi Ehinger schaffte es nicht mehr, mit seinem historischen Zweirad trocken nach Hause zu gelangen.

Zweiter Anlauf am Samstag: Da die Ahauser sich nicht gerne ein Fest nehmen lassen und sie in der Vergangenheit schon so manches Platzkonzert wetterbedingt ausfallen lassen mussten, sollte am Samstagabend – bei besserer Wetterprognose – ein neuer Versuch gestartet werden. Jedoch setzte der erste Regenschauer diesmal bereits 40 Minuten nach Veranstaltungsbeginn ein. Es drohte ein weiterer Abbruch wie am Vorabend. Doch nach nur zehn Minuten hatte sich die Regenwolke verzogen und es konnte weitergehen. "Wenn es heute wieder so dicke runterkommt, fahre ich auf jeden Fall früher los", kündigte Rudi Ehinger nach der Erfahrung am Vorabend an.

Und auch ein zweiter kurzer Schauer vertrieb die Ahauser nicht von ihrem Fest, sie saßen weiter zusammen und überbrückten die Zeit mit einem Liedchen, dessen Refrain lautete: "Wenn das so ist, dann ist das so." Für den Vorsitzenden des Musikvereins Ahausen, Maurice Parent, steht fest: "So sind wir hier, wir lassen uns nur ungern die Stimmung nehmen."