Bermatingen 60 Jahre Turnverein Bermatingen  Partner für alle Menschen im Ort

Der Turnverein Bermatingen hat seine Jahresversammlung als Auftakt zum 60-jährigen Bestehen genutzt. Neuerungen sollen die Qualität im Sportverein weiter verbessern.

Jahresversammlungen können äußerst unterhaltsam sein, wenn man sie mit Auftritten, Fotos und launigen Ansprachen verknüpft. Das tat der Turnverein Bermatingen (TVB) zu seinem 60-jährigen Bestehen. Im bestens besetzten Bürgersaal in Ahausen geriet die Versammlung zum XXL-Format im festlichen Gewand, wie sie Vorsitzende Angélique Lerner angekündigt hatte. Sie moderierte mit ihrem Stellvertreter Ronny Haake den Abend. "Der Verein wuchs rasend schnell", erinnerte sie an die Gründung mit 38 Mitgliedern – heute sind es 951, was spielerisch von der jüngsten Tanzgruppe abgefragt wurde. Wie ein Sinnbild steht die Kurve für die wachsende Zahl: "Mit dem TVB geht es stetig bergauf." Das jüngste aktive Mitglied ist zwei, das älteste 85 Jahre.

Der ehrenamtliche Einsatz sei nicht hoch genug anzurechnen, würdigte Bürgermeister Martin Rupp den TVB, der zu den Vereinen gehöre, die das Gemeindeleben aktiv mitbestimmten. Vorbildlich sei auch das Engagement beim Bau der Gymnastikhalle gewesen, das vielschichtige Angebot finde großen Anklang, mit Selbstbewusstsein könne man in die Zukunft blicken und der TVB sei im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet, nannte er auch die Verleihung des Pluspunkt Gesundheit und überreichte einen Umschlag. Dass der TVB weit mehr sei als ein sporttreibender Verein, hob Ortsvorsteher Jakob Krimmel hervor. Im Tischtennis, damals unter Leitung von Fridolin Müller und Josef Heitmar, habe er nicht nur den Unterschied zum Pingpong, Geschwindigkeit, Geschicklichkeit und Ballgefühl, sondern auch Teamfähigkeit, Kampfgeist und das Ertragen von Niederlagen gelernt.

"Eine echte Bereicherung fürs Leben – und die Ortschaft", sagte er dem Verein, in dem beinahe jeder vierte Bermatinger Mitglied sei. Ein besonderer Punkt war das Totengedenken mit großformatigen Rosen auf der Leinwand und berührendem Geigenspiel von Viktoria Kirchner und David Eckmann. Zwischen den Regularien unterhielt die von Katja Dannecker betreute jüngste Tanzgruppe mit bezauberndem Regenschirmauftritt, einem Ausschnitt aus dem Musical Cats sowie die flotten Matrosenmädels der Gruppe Karin Poisel. Mit dem Plus in der Kasse werden Neuanschaffungen und ein Teil der Kosten fürs Landesturnfest finanziert, so Kassiererin Inge Dreher. Schnell abgehakt waren die Wahlen: Einstimmig wurden Angélique Lerner als Vorsitzende und Annemarie Schreer als Beisitzerin bestätigt, Kathrin Heimle zur neuen Beisitzerin gewählt. Bei der Klausurtagung waren fünf wesentliche Punkte auf die Agenda gesetzt worden, berichtete Ronny Haake: Die Veranstaltungen zur Feier des Jahrestags, die Installation eines Jugendbeauftragten, eine Erhöhung der Entschädigung für die Riegenleiter, Werbemaßnahmen sowie die Unterstützung sozial schwacher Mitglieder.

Dem launigen Bericht von Sportleiterin Karin Poisel mit Fotos war zu entnehmen, dass sportliche und gesellschaftliche Aspekte fast gleichbedeutend sind: "Das Miteinander wird großgeschrieben und wertgeschätzt", was auch Ronny Haake betonte, der mit Rita Rothmund und Angélique Lerner die Ehrungen vornahm. Der SÜDKURIER wird noch berichten. Die Zahl 60 verbinde man eher mit einer Zeit, in der man ruhiger werde, so Karl Volz als Vertreter der Ehrenmitglieder. Beim TVB sei das jedoch anders. Der Verein steuere erst auf seinen Höhepunkt zu und sei ein idealer Sportpartner für alle Altersschichten. Bester Beweis: Die aktiven Ehrenmitglieder marschierten mit sechs selbst gebackenen Kuchen, auf denen je zehn Kerzen leuchteten, durch den abgedunkelten Saal auf die Bühne, um zum Geburtstag zu gratulieren. Mit einem Einblick in ihr Gefühlsleben mit all den persönlichen Änderungen, die der Vorsitz mit sich brachte, beendete Angélique Lerner die Versammlung. Der tolle Verein sei ihr sehr ans Herz gewachsen, dankte sie den Mitgliedern und ihrem verlässlichen Team.

