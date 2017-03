Bermatingen 3320 geleistete Stunden bei der Feuerwehr Bermatingen

Zehn neue Mitglieder verstärken die Feuerwehr in Bermatingen. Horst Stöferle wurde bei der Hauptversammlung für 45 Dienstjahre geehrt.

Bermatingen – Gut zu tun hatten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen im vergangenen Jahr. Insgesamt 34 Mal mussten die beiden Abteilungen in Bermatingen und Ahausen zu Einsätzen ausrücken. Zwölf Brände – davon vier Einsätze zur Überlandhilfe, 18 Einsätze zur technischen Hilfe sowie vier Brandsicherheitswachdienste bei Veranstaltungen sind für das Jahr 2016 zu verzeichnen, berichtete Gesamtkommandant Jürgen Gutemann bei der diesjährigen Hauptversammlung. Personell ist man derzeit bestens aufgestellt. So konnte Gutemann zehn neue Mitglieder in die Wehr aufnehmen. "So etwas durfte ich in meinen fast 25 Dienstjahren noch nicht erleben, großartige Entwicklung für unsere Feuerwehr." Mit Kathrin Woltmann und Tim Röhrenbach konnte man sogar zwei voll ausgebildete Einsatzkräfte gewinnen. Beide kamen durch einen Wohnortswechsel nach Bermatingen.

Mehr Zeit als in Einsätze wird in Proben und Übungen investiert. Rund 1600 Stunden kamen so im vergangenen Jahr zusammen, darüber hinaus wurden etliche Lehrgänge und Seminare, wie unter anderem Grund-, Sprechfunker- und Gerätewartlehrgänge, besucht, die auch noch mal mit etwa 620 Stunden zu Buche schlugen. Nimmt man noch die etwa 1000 Stunden der Einsätze hinzu, kommt man für das Jahr 2016 auf eine Gesamtstundenzahl von 3220 Stunden. Eine unglaublich hohe Zahl, wenn man berücksichtigt, dass diese Stunden alle freiwillig und ehrenamtlich geleistet werden. Doch Gutemann musste auch kritisch anmerken: "Aber wie es meist ist, gibt es Kameraden und Kameradinnen, die viel tun und es gibt welche, die nicht mal auf zehn Stunden im Jahr kommen.

" Er mahnte speziell diese an, sich bewusst zu machen, dass sie durch nicht vorhandenes Wissen und mangelnde Übung im Ernstfall ihres und das Leben anderer gefährden. Den hierzu bereits ergriffenen Maßnahmen "werden weitere folgen", kündigte Gutemann an.

Nach dem Verlesen der einzelnen Berichte wurde die Wehrführung von der Versammlung einstimmig entlastet. Erfreut zeigte sich Bürgermeister Martin Rupp über die Gesamtsituation der Feuerwehr und nahm mit Freuden die Beförderungen und Ehrungen vor. Ihre Ernennung zu Feuerwehrleuten erhielten Kathrin Heinle, Herbert Mayer und Jonas Bechinger. Zur Oberfeuerwehrfrau wurde Diana Merkel befördert. Zusammen sind sie seit einem Jahrhundert und jeder für sich seit 25 Jahren bei der Bermatinger Wehr, dafür erhielten sie aus den Händen des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Timo Keirath die Ehrenurkunden des Landes Baden-Württemberg. Bernd Endres und Roland Binz wurden auf eigenen Wunsch in die Altersabteilung verabschiedet. Für Horst Stöferle senior war es nach 45 Dienstjahren an der Zeit, sich ebenfalls in die Altersabteilung zu verabschieden, nicht ohne zuvor von Bürgermeister Martin Rupp zum Ehrenmitglied der Feuerwehr Bermatingen ernannt worden zu sein.

Im Ausblick für dieses Jahr kündigte Gutemann die ersten Übungshöhepunkte an: Am 5. Mai wird eine gemeinsame Übung mit der Feuerwehr Meersburg im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit stattfinden und bereits einen Tag später findet die große Hauptübung in Bermatingen statt.

Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Bermatingen hat derzeit 72 aktive Mitglieder, davon acht Frauen: 51 in der Abteilung Bermatingen und 21 in der Abteilung Ahausen. In der Jugendfeuerwehr sind derzeit 16 Jugendliche und 18 Kinder aktiv. Die Altersabteilung umfasst aktuell 30 Kameraden.

Bermatingen hat derzeit 72 aktive Mitglieder, davon acht Frauen: 51 in der Abteilung Bermatingen und 21 in der Abteilung Ahausen. In der Jugendfeuerwehr sind derzeit 16 Jugendliche und 18 Kinder aktiv. Die Altersabteilung umfasst aktuell 30 Kameraden. Es wurden geleistet: 1600 Stunden Proben und Übungen, 620 Stunden Lehrgänge und Seminare, 1000 Einsatzstunden. Das ergibt zusammen eine Gesamtstundenzahl von 3220 Stunden. Teilt man diese durch die 72 aktiven Mitglieder, kommt eine Pro-Kopf-Jahresstundenzahl von 45 Stunden heraus.

Informationen im Internet: