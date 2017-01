Bermatingen 2017 in Ahausen: Bauen bleibt bestimmendes Thema

Der Ahausener Ortsvorsteher Jakob Krimmel blickt auf 2016 zurück und schaut aufs neue Jahr voraus. Er will verhindern, dass Ahausen zum reinen Schlafdorf wird.

Herr Krimmel, 2016 war für Sie ein ereignisreiches Jahr.

Die Sanierung der Gehrenbergstraße hat alle auf Trab gehalten, das war eine große Belastung, auch fürs Dorf. Für mich und allgemein für die Gemeindeverwaltung bedeutete es viel Arbeit, viele Termine. Es gab Beschwerden, regelmäßig waren Zufahrten nur erschwert möglich und Autofahrer haben kurzerhand Abkürzungen über anderer Leute Grundstücke genommen. Es galt viel vorzubereiten, unter anderem Bänke und Pflasterung auszusuchen. Es wurde eine Probefläche hergestellt und dann entschieden, welchen Belag man nimmt. Hier gab es auch Abstimmungsbedarf mit der Kirche. An der Gehrenbergstraße musste das Gefälle der Straße angepasst werden, damit das Regenwasser besser abfließen kann.

Der Bebauungsplan "Im Sinn IV" für die Erweiterung der Bodenseekelterei stand auch öfters auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats.

Der ist natürlich auch ganz wichtig und hat einige Termine erfordert. Es gab gute Initiativen und mittlerweile auch eine schöne Planung des Vorhabenträgers. Ich hoffe, dass die so umgesetzt wird. Man kann kritisch hinterfragen: Ist diese Erweiterung für so ein Dorf noch angemessen? Ich meine, wir dürfen uns glücklich schätzen, dass der Betrieb sich deutlich zum Standort Ahausen – der Gemeinde Bermatingen – bekennt. Er bietet Arbeitsplätze und passt sehr gut in unsere landwirtschaftlich geprägte Gegend. Wird die Planung so umgesetzt, wird das auch für uns in der Ortschaft positive Auswirkungen haben, es sorgt für Belebung.

Diskussionen warfen auch die Ausgleichsmaßnahmen im Gegenzug für Bauland auf.

Einen Ausgleich gibt es direkt auf dem Grundstück des Vorhabenträgers. Dort wird eine große Streuobstwiese gepflanzt. Grundsätzlich sind sich Verwaltung und Ortschaftsrat einig, dass man künftig Ausgleichsmaßnahmen plant, die im Dorf wirklich sinnvoll sind. Wir werden uns diesbezüglich um das Thema Ökokonto kümmern.

Ahausen ist als Ort zum Wohnen und Leben begehrt, doch auch hier waren/sind die Bauplätze rar. Seit 2016 hoffen Zuzügler auf neuen Wohnraum auf dem Gelände der Oberen Mühle. Wie ist hier der aktuelle Stand?

35 Miet- und Eigentumswohnungen sollen in sechs Gebäuden entstehen. Der Bebauungsplan ist auf den Weg gebracht, der Entwurf diskutiert. Von Denkmalamt und Landwirtschaftsamt kamen allerdings schwergewichtige Stellungnahmen, die weitere Studien und Abstimmungsbedarf notwendig gemacht hatten. Jetzt sind wir kurz vor dem nächsten Schritt, um die Synopse im Ortschaftsrat und im Gemeinderat zu diskutieren und beschließen, so dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan bald Rechtskraft erlangen wird, vermutlich im Frühjahr. Der weitere Vorgang liegt in den Händen der Vorhabenträger.

Es gibt auch noch weitere Baumöglichkeiten.

Ja, Richtung Ittendorf, im rückwärtigen Bereich, zwischen Mothariweg und Seefelder Aach angrenzend an die Wiese, auf dem das Ackerkonzert stattfindet. Demnächst werden wir uns Gedanken über die Größe der Grundstücke und Parzellen machen, ob es kleine Wohneinheiten oder Doppel- und Einfamilienwohnhäuser geben soll.

Bei so viel relativem Zuzug: Verändert sich da die Dorfgemeinschaft, das Dorfwesen?

Das Dorfwesen verändert sich. Früher war die Ortschaft im Wesentlichen landwirtschaftlich geprägt, heute pendeln viele Menschen in umliegende Gemeinden zur Arbeit. Die Gefahr von kleinen Dörfern ist, dass sie sich zu reinen Schlaf-Orten wandeln. Bei uns funktioniert die Infrastruktur sehr gut. Auch Arbeitsplätze sind im Dorf als Gegenpol zum reinen Schlaf-Ort vorhanden. Die Firma Widemann ist hier neben anderen gesunden Betrieben ein gutes Beispiel für die Belebung des Dorfes mit ihren Mitarbeitern – die komplette Verwaltung soll nach Ahausen verlagert werden. Im Moment geht es uns gut und ich will mich dafür einsetzen, dass das so bleibt.

Ahausen zeichnet sich besonders durch seine Gemeinschaft aus.

Es ist ein unheimlich lebendiges Dorfwesen, das auch von Vereinen und bürgerschaftlichem Engagement getragen ist; das hält das Dorf am Leben und ist enorm wichtiger Bestandteil. Da sehe ich uns als ganz gesunde Ortschaft. Den Teil des Schlaf-Dorfes gibt es bei uns auch. Manche Bürger möchten sich nicht am Dorfleben beteiligen, das ist auch in Ordnung. Wer möchte, kann sich als Neubürger sofort integrieren, die Ahauser nehmen Zugezogene herzlich auf. Wenn man sich einem Verein anschließt, ist man gleich integriert. Das Dorf lebt davon, dass Menschen am Dorfleben teilnehmen. Veränderung findet natürlich statt, das zeigt der Blick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Fortschritt ist aber durchaus positiv. Aufgabe ist es, die Veränderung zu gestalten. Ahausen soll kein Schlafdorf werden, dem werde ich entgegenwirken.

Was erwartet Sie noch 2017?

Neben den erwähnten Bebauungsplänen mit der Verlegung der Kreisstraße von Buggensegel her und dem möglichen Baubeginn der Firma Widemann ist mir der Mühlbach eine Herzensangelegenheit. Ich kenne ihn aus Zeiten, in denen reichlich Wasser geflossen ist, und ich werde mich engagieren, damit dort wieder mehr Wasser fließt. Hier müssen Verlandung und Zuwucherungen gemindert werden, sodass der Bach wieder gut erlebbar wird. Immerhin hat er das Dorf mit den zwei Mühlen und das Leben im Dorf geprägt.

Zweieinhalb Jahre Ortsvorsteher, Halbzeit für Sie. Wie ist Ihre Bilanz?

Die Dinge, die ich tue, tue ich wahnsinnig gern, als Architekt wie als Ortsvorsteher. Ich denke, ich bin an einem guten Punkt angekommen, habe mich daran gewöhnt, eine "Person des öffentlichen Lebens" zu sein. Mir liegen die Arbeit und das Kümmern. Als Architekt kommt es zu Synergieeffekten: Ich kann meine Zeit einteilen, viele Themen haben mit Bauen zu tun, da kenne ich mich aus. Die repräsentativen Aufgaben waren fremd und neu für mich. Im ersten Jahr gab es nur drei Ortschaftsratsitzungen. Zentrale Aufgabe ist es ja, Sitzungen zu leiten. Dennoch ist es mir nie langweilig geworden.

Was macht Ihnen besondere Freude und um was kümmern sie sich noch?

Man kann Initiator sein und gestalten. Manchmal greife ich klärend bei Nachbarschaftsangelegenheiten ein, begleite Bauvorhaben. Ein Teil der Repräsentation macht mir besonders Spaß: Wenn ich die Glückwünsche der Ortschaft bei Jubilaren überbringen darf. Da tun sich Fenster auf in die alte Geschichte und Geschichten von Ahausen. Das ist eine wirkliche Bereicherung.

Haben Sie sich in Ihrer Amtszeit oft ärgern müssen und/oder fühlen sich ungerecht behandelt?

Es gibt viele Dinge, die zu Recht moniert werden und an der Trägheit eines Apparates hängen und man immer wieder an den gleichen Aufgaben steht – wie dem Mühlbach. Statt nicht fundierter Kritik würde ich mir manches Mal eine konstruktive Kritik wünschen, oder noch besser, dass diese Personen selbst die Ärmel hochkrempelten, um das Kritisierte gemeinsam anzupacken und zu verbessern. Jedes Mal, wenn ich entscheide, eine Richtung auf einem Weg zu gehen, wird sie von einem Teil gutgeheißen, von einem anderen nicht. Ich bin ein großer Anhänger von Demokratie: Nicht alle müssen die gleiche Meinung haben und ich kann auch Mehrheitswillen stehenlassen, der nicht meiner Meinung entspricht. Aber Demokratie lebt davon, dass man sich beteiligt.

Zur Person

Jakob Krimmel, 45, geboren in Friedrichshafen, aufgewachsen in Ahausen, absolvierte nach dem Abitur am Gymnasium Überlingen eine Schreinerlehre, anschließend ein Architekturstudium an der FH Konstanz. Dem schloss sich eine Ausbildung zum Energieberater an; aktuell eine Ausbildung zum Sachverständigen im Bauwesen für Schäden an Gebäuden, mit Hochschulzertifikat. Zu seinen Hobbys zählt der Cellist Musik sowie Laufen im Wald und in den Bergen. Seit 12 Jahren vertritt er als Ortschaftsrat die Interessen der Ahausener, seit siebeneinhalb Jahren als Gemeinderat die Gesamtgemeinde und seit zweieinhalb Jahren ist er Ortsvorsteher. (keu)