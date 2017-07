vor 1 Stunde dpa Bangkok Thailand meldet Zika-Ausbruch

Thailands Behörden haben neue Fälle von Zika-Infektionen gemeldet. In der vergangenen Woche hätten sich in der Provinz Phichit 330 Kilometer nördlich von Bangkok elf Menschen mit dem Virus infiziert, teilte die lokale Seuchenschutzbehörde am Dienstag mit. Unter den Erkrankten seien keine Schwangeren.