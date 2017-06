vor 1 Stunde dpa Lilongwe Malawi eröffnet ersten Drohnenkorridor für humanitäre Hilfe

Drohnen können dort helfen, wo es keine ordentlichen Straßen gibt. Anstatt Blutproben oder wichtige Impfstoffe Stunden per Motorrad über Stock und Stein zu befördern, kann das auch ein unbemanntes Flugobjekt erledigen. An dieser Vision arbeitet Unicef in Malawi.