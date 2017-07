vor 32 Minuten dpa Winterthur Arsen: Ausgestopfte Tiere verschwinden aus Schweizer Schulen

Arsen-Alarm in Schweizer Schulen und Kindergärten: Bei 90 Prozent der zu Unterrichtszwecken aufbewahrten ausgestopften Tiere ist bei einer Stichprobe in einer Schule in Winterthur giftiges Arsen gefunden worden. Dies berichtete die Zeitung «Der Landbote».