Stuttgart ebm-papst setzt sich ehrgeizige Ziele

Der Ventilatorenhersteller ist zuletzt kräftig gewachsen – auch am Standort St. Georgen. Das soll künftig so weitergehen.

Der neue Vorstandschef von ebm-papst, Stefan Brandl, will das Wachstumstempo beim Ventilatorenhersteller hoch halten. Nach dem Rekordumsatz von 1,9 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2016/17 (31. März) sollen die Erlöse bis 2022 auf 2,7 Milliarden Euro steigen. Das Familienunternehmen aus Mulfingen im Hohenlohekreis mit einer Tochter in St. Georgen profitiert vom Trend zur Energieeinsparung. Das Wachstum sei nur durch stärkere Präsenz mit eigenen Führungseinheiten in den USA und Asien zu erreichen, erklärte Brandl in Stuttgart. In Rumänien soll zudem ein neues Produktionswerk entstehen.

Besonders ehrgeizige Ziele verfolgt der seit Jahresanfang amtierende Firmenchef im Geschäftsbereich Automobil, der zu ebm-papst in St. Georgen gehört. Mit den Produkten für die Start-Stopp-Automatik und Pumpen für die Harnstoffeinspritzung bei der Abgasreinigung von Dieselmotoren sei das Unternehmen in einem wachsenden Markt gut aufgestellt. Dazu kämen Zulieferungen für Sitze. 150 Millionen Euro Umsatz habe der Auto-Bereich im letzten Geschäftsjahr beigesteuert. Brandl: „Das wollen wir in den nächsten fünf Jahren verdoppeln.“

In St. Georgen ist ebm-papst der größte Arbeitgeber. Bei dem Schwarzwälder Tochterunternehmen mit Standorten in Herbolzheim und Lauf ist die Zahl der Mitarbeiter im vergangenen Geschäftsjahr um 4,4 Prozent auf 1818 gestiegen, der Umsatz kletterte um 8,5 Prozent auf 397 Millionen Euro. Konzernweit erhöhte sich die Zahl der Mitarbeiter um 1850 auf 14 400.

Auch das neue Geschäftsjahr ist nach Brandls Angaben „hervorragend angelaufen“. Ziel sei es, beim Umsatz erstmals über die Marke von 2 Milliarden Euro zu kommen. 2016/17 hat das Familienunternehmen bei den Erlösen um 13,2 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro zugelegt. Aus eigener Kraft seien 9 Prozent Zuwachs gestemmt worden, der Rest durch den Zukauf des spanischen Elektronikspezialisten Ikor. Zum Gewinn macht das Unternehmen keine Angaben. Ein kleines Schlaglicht auf die gute Finanzausstattung gab lediglich der Hinweis auf eine Eigenkapitalquote von über 60 Prozent. Brandl: „Wir haben alle Investitionen aus dem Cash flow finanziert und wollen auch in Zukunft von den Banken unabhängig bleiben.“ Weitere Zukäufe soll es geben, wenn damit ein Zugewinn an Technologie möglich sei. „Wir suchen die kleinen Feinen“, sagte der Vorstandschef.

Erhebliches Einsparpotenzial sieht Brandl durch eine Zentralisierung des Einkaufs. Bisher würden dabei die Standorte Mulfingen, St. Georgen und Landshut unabhängig agieren. „Mit 3 Prozent Einsparungen im Jahr gebe ich mich nicht zufrieden“, betonte der Vorstandschef. Die drei Standorte sollten stärker zusammenwachsen.

Der 49-jährige Brandl ist Nachfolger von Rainer Hundsdörfer. Der hatte im Mai 2016 das Unternehmen verlassen, nachdem es zu Differenzen mit dem Beirat über die Ausrichtung des Unternehmens gekommen war. Hundsdörfer ist inzwischen Vorstandschef bei der Heidelberger Druckmaschinen AG.