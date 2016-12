Wirtschaft Zweite Chance für Nikoläuse? Was mit den Schoko-Figuren nach dem Fest passiert

Vor dem Fest sind sie ein Renner. Aber was passiert mit überzähligen Schoko-Weihnachtsmännern, die nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag noch im Supermarktregal stehen? Fest steht: Sie werden nicht zu Schoko-Osterhasen.

Einmal im Jahr werden Plätzchen gebacken: Die erwachsene Kindergartenfreundin, längst zweifache Mutter, kramt ein paar halbe Schoko-Osterhasen hervor und legt die angeknabberten Figuren zum Schmelzen ins Wasserbad. Niemand wird später auf die Idee kommen, dass unser weihnachtlich nach Mandeln und Orangenschalen duftendes Gebäck mit Oster-Leckereien verziert wurde, da uns die Kuvertüre ausging.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass es eine solche Resteverwertung auch vonseiten der Süßwarenhersteller gibt. Stimmt das? Haben überzählige Schoko-Weihnachtsmänner die Chance auf eine zweite Existenz als zartschmelzende Osterhasen?

Die Nachfrage beim Info-Zentrum Schokolade, ein auf kakaohaltige Produkte spezialisierter Ableger des Bundeverbandes der deutschen Süßwarenindustrie (BDSI), ergibt: „Auch wenn das Märchen immer wieder aufgetischt wird, ist nichts Wahres daran“, sagt Rüdiger Funke. Da wäre zum einen die Lebensmittelsicherheit: „Aus Hygienegründen ist den Herstellern von Lebensmitteln grundsätzlich verboten, Produkte, die das Werk verlassen haben, wieder zurückzunehmen, um sie erneut in den Produktionskreislauf einzubeziehen.“



Gegen ein solches Prozedere sprechen auch rein praktische Gesichtspunkte. Funke gibt zu bedenken: „Wenn es so wäre, müsste zunächst jemand die Restbestände einsammeln, nach Hersteller sortieren und den einzelnen Firmen zurückbringen. Dort angekommen, müssten sie einzeln entpackt werden.“ Ein enormer Aufwand. „Das Ganze würde die Holfiguren um etwa 30 Prozent teurer machen“, teilt das Info-Zentrum Schokolade mit.

Doch wo landen die saisonalen Süßigkeiten mit einem Pro-Kopf Verbrauch von immerhin 900 Gramm pro Jahr, die oft schon im Herbst in die Regale kommen, wenn sie bis zu den Feiertagen keine Abnehmer gefunden haben? Eine Stippvisite beim kleinen Süßwarenladen im eigenen Wohnviertel. Alle Jahre wieder ist es mit Lebkuchen, Zimtsternen, Dominosteinen, Printen, Marzipanspezialitäten und weihnachtlichen Schokofiguren reich bestückt. Die Inhaberin erklärt: „Das meiste findet seine Käufer. Was dann noch übrig ist, verkaufe ich zum halben Preis.“ Bis spätestens Mitte Januar sei dann alles weg.



Eine ganz ähnliche Antwort gibt der Handelsverband Lebensmittel (BVLH). „Die einzelnen Händler und Firmen handhaben das sehr unterschiedlich“, sagt Christian Böttcher. „Man kann aber sagen, dass weihnachtliche Süßwaren nach den Festtagen stark rabattiert werden. Was dann nicht verkauft wird, geht an die Tafeln und andere gemeinnützige Organisationen.“ Als zuckerhaltige Lebensmittel hätten diese Produkte ein langes Mindesthaltbarkeitsdatum und seien ohne Qualitätseinbußen noch weit nach dem 6. Januar verzehrbar, wenn mit dem Dreikönigstag die Weihnachtszeit endet.

Auch Sylvie Ahrends von der für Lebensmittelsicherheit eintretenden Organisation Foodwatch hält den späteren Genuss von weihnachtlichen Süßwaren für unbedenklich. „Vorausgesetzt, diese enthalten keine Spuren von Mineralöl.“ Foodwatch hatte in einigen mit Schokolade bestückten Adventskalendern Spuren dieses Stoffs gefunden und diese produktionsbedingte Verunreinigung angeprangert.

Dass die saisonalen Süßwaren gut verkauft werden, bekommen auch die Tafeln zu spüren. „In Baden-Württemberg erhalten die Tafeln von den Lebensmittelherstellern, die Weihnachtssüßigkeiten produzieren, wenig bis gar keine Weihnachtssüßigkeiten“, sagt Angie Reinecke. Als Leiterin der Logistik weiß sie genau, welche Waren hereinkommen. „Die Tafeln vor Ort können jedoch bei den regionalen Einzelhändlern und Diskountern – etwa ab Februar – kleinere Mengen dieser Artikel abholen.“ Dabei sei es ohne Belang, dass es sich um Weihnachts-Süßigkeiten handele: „Schokolade ist Schokolade, egal in welcher Verpackung.“

Wie bei anderen Lebensmitteln auch, sei die Abholmenge für diese Artikel in letzter Zeit jedoch zurückgegangen. „Das ist vermutlich der stetigen Verbesserung der Kalkulation bei den Herstellern und im Handel geschuldet“, sagt Reinecke. Umso schöner, dass die Tafeln von einem bedeutenden Schokoladenhersteller in Baden-Württemberg ganzjährig Spenden erhalten. „Das ist jedes Mal ein Höhepunkt für unsere Tafelkunden.“

Osterhase vorn