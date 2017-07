Wien Zahlen belegen: Trotz Bagatellgrenze in Österreich kommen die Schweizer Kunden

Zahlen belegen: Trotz Bagatellgrenze in Österreich kommen die Schweizer Kunden

Österreich erstattet Schweizer Einkaufstouristen, im Gegensatz zu Deutschland, die Steuer nur teilweise. Die Menschen mit Wohnsitz in der Schweiz kommen dennoch zum Einkaufen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema, auch mit Bezug auf Deutschland, zusammengestellt.

Auch in Österreich führen Schweizer Einkaufstouristen immer wieder zu Verzögerungen im Grenzverkehr. Allerdings stellt sich die Lage hier offenbar entspannter dar als an der deutsch-Schweizer Grenze. Warum ist das eigentlich so?