vor 1 Stunde Walther Rosenberger Friedrichshafen ZF verkauft ehemaligen TRW-Standort in Radolfzell komplett nach Hongkong

Der Friedrichshafener Automobilzulieferer ZF trennt sich von knapp fünf Prozent seiner Beschäftigten. Besonders betroffen ist die Bodenseeregion: ZF verkauft den ehemaligen TRW-Standort in Radolfzell.

Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte wird der in Hongkong ansässige Luxshare-Konzern das ZF-Geschäftsfeld Fahrzeugbediensysteme mit rund 6000 Mitarbeitern übernehmen. Der Hauptsitz des ZF-Firmenteils ist in Radolfzell am Bodensee.



Der aus der Firma Messmer hervorgegangene Betrieb, der später von dem US-Unternehmen TRW übernommen wurde und seit 2015 zu ZF gehört, beschäftigt heute in Radolfzell rund 1100 Mitarbeiter. Für die Mitarbeiter ändere sich zunächst durch den Verkauf an Luxshare nichts, sagte ein ZF-Sprecher dem SÜDKURIER.



Das Unternehmen wolle weiter in Standort und Fertigung investieren. Firmensitz und Management sollen bestehen bleiben. Am Standort werden vor allem Schalter und Bedienelemente für Autocockpits hergestellt.