Das Unternehmen ZF in Friedrichshafen begrüßt die Entscheidung zur Zeppelin-Stiftung: Sie sei im Sinne des Unternehmens.

Nach dem vorläufigen Ende des Rechtsstreits um den ZF-Mehrheitseigner – die Zeppelin-Stiftung – hat sich der Friedrichshafener Automobilzulieferer erleichtet gezeigt. Die Entscheidung des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen sei „im Sinne des Unternehmens“, teilte ZF am Donnerstag mit. Dem vorausgegangen war eine monatelange juristische Auseinandersetzung zwischen zwei Nachfahren des Luftschiffpioniers Ferdinand von Zeppelin und der Stadt Friedrichshafen, in deren Hand die einflussreiche Stiftung ist. Das Tübinger Regierungspräsidium hatte am Mittwoch die Anträge von Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin und seinem Sohn Frederic abgelehnt, die millionenschwere Stiftung de facto dem Einfluss der Stadt Friedrichshafen zu entziehen. Die Anträge seien sowohl unzulässig als auch unbegründet, entschied das RP nach über einjähriger Prüfung. Für die Stadt Friedrichshafen ist die Entscheidung existenziell, weil sie einen Gutteil ihrer Ausgaben für Soziales über die Stiftung finanziert.

Man sei „zufrieden“ mit der jetzigen Entscheidung, hieß es nun auch von Deutschlands drittgrößtem Automobilzulieferer ZF. Die bisher gültige und nun weiter bestehende Gesellschafterstruktur sei in der Vergangenheit eine „wesentliche Voraussetzung“ des Erfolgs des Unternehmens gewesen.“Nicht zufrieden“ sei man dagegen mit dem Vorstoß des Grafen, der „notfalls langjährige Gerichtsverfahren“ nach sich gezogen hätte. Man benötige „Stabilität“. Ähnlich äußerte sich die Stadt. „Wir freuen uns über diese Entscheidung. Die Rechtsauffassung von Stadt und Zeppelin-Stiftung ist damit in vollem Umfang bestätigt worden“, kommentierte Oberbürgermeister Andreas Brand den Bescheid aus Tübingen.

Brandenstein-Zeppelin hingegen zeigte sich nicht überrascht und will, wie vorab angekündigt, nun den Rechtsweg beschreiten. „Das Regierungspräsidium hat es sich zu einfach gemacht. Ich glaube deshalb nicht, dass diese Entscheidung vor Gericht letztinstanzlich Bestand haben wird“, sagte Brandenstein-Zeppelin und kündigte im gleichen Zug an, vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen gegen die Entscheidung des RP anzugehen. Dieser Klage sehe die Stadt sehr gelassen entgegen, hieß es aus Friedrichshafen. „Eine endgültige gerichtliche Klärung würde von der Stadt sogar begrüßt“.

Brandenstein-Zeppelin wollte die von seinem Urgroßvater Graf Ferdinand von Zeppelin 1908 gegründete Stiftung wieder „zum Leben erwecken“. Er argumentierte, dass die Rechtsanordnung aus dem Jahr 1947, mit der die Stiftung aufgelöst und das Stiftungsvermögen auf die Stadt Friedrichshafen übertragen wurde, nichtig sei. Über diese Rechtsfrage allerdings entschied die Tübinger Behörde genau genommen nicht, sondern legte dies in die Hand eines zukünftigen Gerichtsurteils.

Darüber hinaus sprach das RP den Nachkommen des Stifters ab, antragsbefugt zu sein. Sowohl Brandenstein-Zeppelin als auch sein Sohn seien weder Mitglieder eines Organs der Zeppelin-Stiftung noch komme ihnen aus ihrer Stellung als Nachkommen des Stifters eine Rechtsposition zu, auf die sie sich hätten berufen könnten. Außerdem hätte sich die Familien in einem Vergleich von 1952 und mit einer Verzichtserklärung von 1990 selbst daran gehindert, heute die Wiederherstellung der alten Zeppelin-Stiftung zu fordern. Kurzum: Nach so langer Zeit und angesichts aller Umstände hätten sie dieses Recht verwirkt.

Mit der Entscheidung des Regierungspräsidiums werde untermauert, was in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach von relevanten Institutionen entschieden worden sei, sagte OB Brand: „Die heutige Stiftung ist rechtmäßig, die alte Stiftung ist tot.“ Mit der Entscheidung des RP sei klar, dass die Stiftung weiterhin mildtätige und gemeinnützige Aktivitäten und damit das soziale und kulturelle Leben in Friedrichshafen in vielen Bereichen wie bisher unterstützen könne.

Das Verfahren

Der Antrag der Nachkommen des Stifters Ferdinand Graf von Zeppelin ging am 24. September 2015 beim Regierungspräsidium Tübingen ein. Im Laufe des Verfahrens wuchs die Seitenzahl der beim RP eingegangenen Schriftsätze beider Seiten auf rund 500 Seiten an – ohne Anlagen. Die enthielten unter anderem historische Dokumente von der Zeit der Stiftungsgründung im Jahr 1908 bis zum Zeitraum ihrer Auflösung im Jahr 1947. Zudem wurden Rechtsgutachten und Denkschriften gesichtet, die sich insbesondere mit der 1947 erlassenen Rechtsanordnung zur Auflösung der Stiftung auseinandersetzten. Dabei wurden auch Akten beim Staatsarchiv in Sigmaringen herangezogen. Die Entscheidung der Behörde umfasst 161 Seiten. (kck)