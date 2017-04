vor 2 Stunden Jeanne Lutz Exklusiv Wirtschaft Wo tankt man am Günstigsten? Eine Übersicht der Spritpreise im europäischen Ausland

Ferienzeit ist Reisezeit. Für Urlauber, die mit dem Auto unterwegs sind, steht über kurz oder lang die Fahrt zur ausländischen Tankstelle an. Doch was kostet der Sprit in den Staaten Europas?