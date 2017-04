Wo sind die neuen Ansätze, die die Welt erklären?

Technische Innovationen und neue Lebensumstände verlangen lebenslanges Lernen. Neue Ideen sind dagegen Mangelware, findet Wolfgang Köhler in seiner Kolumne.

John Maynard Keynes war nicht nur ein kluger Mann. Der britische Ausnahme-Ökonom war auch ein Schandmaul. Wenn Akademiker mit Mitte 25 die Universität verlassen, nähmen sie keine neuen Ideen mehr auf, meinte er einmal. Mit fortschreitendem Alter, so fuhr er fort, folgten sie zunehmend Ideen von Leuten, die längst tot sind.

Das Konzept des lebenslangen Lernens kam erst viele Jahre später auf. Tatsächlich hat sich die Welt in einer Lebensspanne („Wenn es hoch kommt, sind es 70 Jahre“) rasant verändert und hat die Menschen gezwungen, mit immer neuen Dingen zurecht zu kommen. Andere sind dagegen verschwunden. Aber in den meisten Fällen betraf das Dinge und andere Lebensumstände, mit denen man zurecht kommen musste.

Manche dieser Veränderungen kann man gewiss als angenehm betrachten, zum Beispiel das Verschwinden von Dia-Abenden. Das Verschwinden von festen, lebenslangen Arbeitsplätzen hat den jüngeren Generationen dagegen ein Maß an Flexibilität und beruflicher Beweglichkeit abgenötigt, die manche durchaus als unangenehm empfinden.

Flexibilität und Lernbereitschaft forderte den Menschen auch der Siegeszug des PC und des Internet ab. Noch bis weit in die 1970er Jahre hinein waren die damals noch schrankgroßen Computer nur etwas für Spezialisten. Wenige Jahre später mussten Arbeitnehmer und Manager das Diktiergerät beiseitelegen und ihre Korrespondenz eigenhändig heruntertippen. Das Internet schließlich eröffnete vielen Menschen ganz neue Wissenswelten, was manchen Gesellschaftswissenschaftler bald von der neuen Wissensgesellschaft fabulieren ließ. Doch dann kamen Facebook & Co. auf, und damit landeten wir in einer postfaktischen Welt.

Schließlich hat die Globalisierung die Welt verändert. Doch das ist eine komplizierte Sache, die Otto Normalverbraucher nicht eigentlich lernen und verstehen kann. Da scheinen eher unsichtbare Kräfte am Werk zu sein. Man ahnt allenfalls anhand von Symptomen, wie stark die Internationalisierung der Wirtschaft in die Lebensumstände Einzelner eingegriffen hat und weiter eingreift.

Neue wirtschafts- und gesellschaftspolitische Ideen, die man in fortschreitendem Alter hätte erlernen können oder müssen, sind dagegen Mangelware. Karl Marx hat den Gedanken der Ausbeutung und der Entfremdung der Arbeit in die Welt gesetzt.

Daraus sind Kommunismus und Sozialdemokratie entstanden. Keynes selbst hat die Psychologie in die Wirtschaftslehre eingeführt und vorgeschlagen: Wenn alle Unternehmer Trübsal blasen, solle der Staat mit hohen Ausgaben die Wirtschaft wieder in Schwung bringen.

Aber sonst? Trotz Finanz- und Bankenkrise herrscht die Idee vor, man solle die Wirtschaft sich selbst überlassen. Der Markt sorge dann schon mit seiner „unsichtbaren Hand“ für das Wohlergehen aller. Diese Ideen sind uralt, und in den Krisen der letzten Jahre haben wir lernen müssen, dass das nicht stimmt, sondern reine Ideologie ist. Die ganz neuen Ideen aber, die von Abschottung und Isolationismus handeln, sind noch älter und ebenso falsch. Was also sollen wir lernen, Mr. Keynes?

