vor 1 Stunde dpa Karlsruhe Widerrufsrecht beim Online-Matratzen-Kauf könnte vor EuGH kommen

Im Internet kann man mittlerweile fast alles kaufen. Nur was kann man problemlos wieder zurückgeben: Schuhe? Ja. Zahnbürsten? Sicher nicht. Matratzen? Darauf fällt selbst BGH-Richtern nicht sofort die richtige Antwort ein.