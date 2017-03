vor 57 Minuten Sebastian Schlenker Exklusiv Singen Wenn der VW in die Werkstatt muss: So läuft der Rückruf in Folge des Abgasskandals

Die Aufarbeitung des Skandals ist momentan in vollem Gange. Der Volkswagen-Konzern ruft in Deutschland insgesamt 2,6 Millionen Autos zurück. Wir blicken vor Ort in eine Vertragswerkstatt in Singen.