Friedrichshafen Wabco-Übernahme: ZF bremst ZF aus

Das Friedrichshafener Unternehmen plante offenbar Milliardenübernahme. Blockierte der ZF-Aufsichtsrat das Geschäft mit dem Bremsenspezialisten?

Die ambitionierten Konzernumbaupläne von ZF-Chef Stefan Sommer haben offenbar einen Dämpfer erlitten. Nachdem der Friedrichshafener Automobilzulieferer bereits im Bieterrennen um den Bremsenhersteller Haldex nicht zum Zuge kam, ist das Unternehmen jetzt wohl mit einem weiteren Versuch gescheitert, sich mit Milliarden Euro ins zukunftsträchtige Brems- und Fahrsicherheitsgeschäft einzukaufen. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, hat der Aufsichtsrat des Friedrichshafener Automobilzulieferers Pläne des Vorstands zur Übernahme des belgischen Wabco-Konzerns gestoppt. Die Gespräche hätten sich laut dem US-Blatt bereits "in einem fortgeschrittenen Stadium" befunden. Bei der Vorlage seiner Halbjahreszahlen vergangene Woche hatte Wabco von einem "Übernahmeversuch" berichtet, ohne allerdings Details zu nennen. ZF wollte sich auf SÜDKURIER-Nachfrage nicht zu dem Thema äußern.

Der traditionell auf Antriebs- und Fahrwerktechnik spezialisierte ZF-Konzern versucht unter seinem Firmen-Chef Sommer mit Macht in neue, zukunftsträchtige Geschäftsfelder vorzustoßen. 2015 übernahm man dazu den auf Fahrzeugelektronik und Sensoren spezialisierten US-Zulieferer TRW für rund 12,4 Milliarden Euro. Seitdem spielt das Stiftungsunternehmen vom Bodensee mit einem Jahresumsatz von gut 35 Milliarden Euro in der Weltliga der größten Automobilzulieferer mit. Zuletzt kassierte ZF beim Bestreben, technologische Lücken in seiner Produktpalette zu schließen, jedoch einen herben Dämpfer. Im Herbst 2016 scheiterten Pläne zur Übernahme des Nutzfahrzeugbremsspezialisten Haldex nach wochenlangem Bieterwettstreit.

Zum Zuge kam stattdessen der bayrische Konkurrent Knorr-Bremse. Aufgrund offener wettbewerbsrechtlicher Fragen liegt das Geschäft derzeit aber auf Eis. ZF hat dennoch bekundet, das Kapitel der Haldex-Übernahme abgeschlossen zu haben.

Wie jetzt immer klarer wird, geschah das wohl auch, weil man sich schon dem nächsten Übernahmeziel zugewandt hatte – Wabco. Mit einem Umsatz von zuletzt rund 2,2 Milliarden Euro gehört das Unternehmen neben Knorr-Bremse und Haldex zu den großen drei Bremsenherstellern weltweit. Ins Beuteschema der ZF passt Wabco, weil es Nutzfahrzeugbremsen, etwa für große Trucks, anbietet. ZF hat solche Produkte nicht und verfügt lediglich PKW-Bremssysteme. Über Kooperationen sind beide Unternehmen zwar schon seit längerem verbunden – erst kürzlich erhielt man für einen gemeinsam entwickelten Ausweichassistenten für Trucks einen Preis –, aber offenbar reichte das dem ZF-Management nicht mehr. Statt dessen wurde eine Komplettübernahme für geschätzt sechs bis acht Milliarden Euro angepeilt.

Glaubt man dem "Wall Street Journal", war es der eigene ZF-Konzernaufsichtsrat, der das nun verhindert hat – trotz einer bereits erfolgten Prüfung der Wabco-Bücher (Due Diligence). ZF-Aufsichtsratsmitglied Andreas Brand, der als Oberbürgermeister in Friedrichshafen gleichzeitig den Haupteigner des Stiftungskonzerns vertritt, schweigt dazu. „Zu Spekulationen und Mutmaßungen äußere ich mich nicht – weder als Vertreter des Gesellschafters noch in meiner Rolle als Aufsichtsrat“, sagte Brand dem SÜDKURIER. Auch auf die Frage, ob es Spannungen zwischen dem ZF-Vorstandsvorsitzenden Stefan Sommer und ihm gebe, gab er dieselbe Antwort.

Erst im Juni hatte der ZF-Chef gegenüber der "Schwäbischen Zeitung" Eingriffe der Lokalpolitik in die operative Unternehmensführung moniert und gefordert, das "tun zu dürfen, was für das Unternehmen richtig und notwendig ist". „In dem Moment, in dem zum Beispiel lokalpolitische Erwägungen aus Friedrichshafen die Unternehmensstrategie bestimmen, wird es kritisch“, sagte er damals. Lange wurde gerätselt, was damit gemeint sei. Gut möglich scheint nun, dass Sommer damals den Wabco-Deal im Hinterkopf hatte.