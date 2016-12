Wirtschaft Volkswagen-Zukunftspakt: Kahlschlag oder Befreiungsschlag?

VW streicht weltweit 30 000 Jobs. Betriebsbedingte Kündigungen soll es allerdings nicht geben.

Es geht ans Eingemachte. Seit Monaten haben die Beteiligten in Wolfsburg um ein Regelwerk gerungen, das schon mit seinem Namen die Weichenstellung sein soll für die kommenden Jahre. Und das Ergebnis macht klar, warum Arbeitnehmer und VW sich auf den letzten Metern so schwer getan haben. Bis zu 30 000 Stellen sollen in den kommenden Jahren weltweit wegfallen, die Kosten um fast vier Milliarden Euro pro Jahr sinken. Damit kommt auch die Dieselkrise endgültig bei der Belegschaft an. Allein in Deutschland stehen 23 000 Stellen zur Disposition – der Abbau soll zwar sozialverträglich geschehen, betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht geben. Viele aber werden sich umstellen und umlernen müssen.

Denn VW muss sparen und gleichzeitig in neue Technologien investieren, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ein Drahtseilakt unter Zeitdruck. Vieles stand auf dem Prüfstand, aber am VW-Fundament sollte nicht gerüttelt werden. Teilnehmer beschreiben die Gespräche als zäh, hart, aber insgesamt sehr fair. Die Lage für VW ist allerdings auch ernst. Die Kernmarke VW Pkw mit den Verkaufsschlagern Golf, Tiguan und Passat wandelt nicht erst seit der Abgasaffäre gefährlich nah an der Verlustzone. Von 100 Euro Umsatz blieben in den ersten neun Monaten nur 1,60 Euro als Gewinn vor Zinsen und Steuern hängen – zu wenig für die Ansprüche des Weltkonzerns. Markenchef Herbert Diess will die Umsatzrendite mehr als verdoppeln.

Die großen Gewinne fahren im VW-Konzern nämlich andere ein. Dass die Premiumschlitten von Porsche und Audi lukrativer sind, liegt auf der Hand. Aber selbst die Konzerntochter Skoda glänzt im Vergleich zu VW mit seiner Gewinnkraft. Diess war auch deshalb von BMW geholt worden, weil ihm der Ruf des strikten Kostenkillers vorauseilt. Der Streit um das Warum der hohen Kosten hat Tradition im Vielmarkenkonzern. Wessen Entwicklungsleistungen kommen wem zugute, welche gemeinsamen Kosten werden welcher Marke allein angelastet? Hinter den Kulissen soll es deswegen erneut gerummst haben.

In Wolfsburg glaubt man den Ausweg durch einen Personalabbau gefunden zu haben, der sich die zahlreichen Babyboomer an der Altersteilzeitgrenze zunutze macht. Sie sollen für Entlastung sorgen, wenn sie weniger arbeiten oder in Frührente gehen. Ob die Sparbemühungen reichen, das bezweifeln viele. Schon Ex-Chef Martin Winterkorn hatte in seinem Effizienzprogramm 5 Milliarden Euro als Einsparziel ausgerufen. Genutzt hat es bislang wenig.

Auswirkungen auf Zulieferer offen

Die Zulieferer aus unserer Region reagierten gelassen auf die Umbaupläne bei einem ihrer wichtigsten Kunden. Derzeit fehlten „die Informationen“, wo und wie der VW-Konzern seine Sparziele erreichen wolle, sagte ein Sprecher von ZF Friedrichshafen. In welcher Weise man vom Zukunftspakt von VW betroffen sein werde, lasse sich daher noch nicht sagen. Unter anderem kommen Kupplungen, Dämpfer, Lenkrad-, Airbag- und Gurtsysteme für viele VW-Modelle vom Bodensee. Zu dem mit VW erwirtschafteten Umsätzen äußert sich ZF nicht, Branchenkreise berichten aber von einem Umsatzanteil von etwa zehn Prozent am ZF-Geschäft.

Vom Rietheimer Zulieferer Marquardt heißt es als Zulieferer sei man „von Sparplänen eines jeden Kunden permanent betroffen“. Was Volkswagen anlangt, arbeite man aktuell an vielen vielversprechenden Zukunftsthemen. Marquardt macht zu Umsatzzahlen mit VW ebenfalls keine Angaben. In Donaueschingen bei IMS Gear spüre man bisher kaum Auswirkungen durch die Turbulenzen bei Volkswagen. VW sei kein direkter Kunde, auch wenn IMS-Kunden wie ZF, TRW, Bosch oder Continental wiederum an VW liefern, erklärte das Unternehmen.

Der Zukunftspakt und seine Auswirkungen an den VW-Standorten

Spar- und Sanierungsprogramme haben bei Volkswagen Tradition

Der Zukunftspakt für die Kernmarke von Volkswagen bringt einschneidende Veränderungen für die Standorte. Was die Standorte erwartet – ein Überblick:

Wolfsburg: Bis 2020 sollen am Stammsitz rund 1000 Arbeitsplätze in Zukunftsfeldern entstehen. Der nächste Golf 8 für die USA soll in Wolfsburg gefertigt werden, außerdem ein SUV für die spanische Tochter Seat. In anderen Bereichen läuft die Fertigung bis 2022 aus – unter anderem beim Lenkstangenrohr und der Räderfertigung.

Kassel: Das größte Teilewerk des Konzerns soll das Leitwerk für den Elektro-Antriebsstrang werden – samt Entwicklungsaufgaben. Zudem sollen in Nordhessen auch mehr Ersatzteile gefertigt werden.

Salzgitter: Das Motorenwerk in Salzgitter gilt als eines der Verlierer aufkommender E-Antriebe. Der Standort soll daher die Federführung bei der Entwicklung von Batteriezelltechnologien erhalten und – soweit wirtschaftlich tragbar – auch die Serienfertigung der Zellen. Die Produktion von Hauptkomponenten für E-Motoren soll sich Salzgitter mit Kassel teilen.

Emden: Ab 2019 soll Emden ein viertes Modell bekommen, um die Auslastung des Werkes an der Küste zu sichern. Im Zuge der Abgasaffäre hatte Volkswagen im März angekündigt, die Verträge von 2150 Leiharbeitern nicht zu verlängern.

Hannover: Die Gießerei und der Bereich Wärmetauscher standen auf dem Prüfstand, bleiben aber erhalten und sollen auch Komponenten für die E-Antriebe der Zukunft liefern. Zudem wird in der Gießerei der 3D-Druck von Teilen angesiedelt. In beiden Bereichen fallen jedoch Stellen weg.

Braunschweig: Das Werk bekommt die Entwicklung für Batteriesysteme in den Produktionsbaukästen des Konzerns sowie die Montage von einigen Batterien. Zudem soll die Produktion von Lenkungen ausgebaut werden. Die Kunststofffertigung wird dagegen bis 2021 eingestellt, auch Fahrwerke werden wohl Arbeit verlieren.

Zwickau: Neue Golf-Modelle sollen auch weiter in Zwickau gebaut werden, zudem soll das Werk ein Elektromodell erhalten. Dennoch wird die Zahl der Beschäftigten in dem sächsischen Werk unter dem Strich sinken. (dpa)

VW hat bereits mehrere Spar- und Umbauprogramme hinter sich.

Mit ihnen reagierte Europas größter Autohersteller teils auf interne Krisen, teils auf neue Herausforderungen für die gesamte Branche.