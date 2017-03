vor 1 Stunde dpa Berlin Untersuchung: Sparkassen verlangen Gebühren fürs Geldabheben an eigenen Automaten

Einige Sparkassen haben nach einer Untersuchung das kostenlose Geldabheben am Automaten eingeschränkt. Bei 40 der knapp 400 Institute fallen je nach Kontomodell Gebühren von bis zu einem Euro an, wie das Finanzportal biallo.de am Mittwoch mitteilte.

