vor 8 Stunden dpa Stuttgart Überblick der anstehenden Tarifrunden 2017

Auch 2017 stehen wieder große Tarifrunden an. Sowohl im Einzelhandel als auch im öffentlichen Dienst der Länder laufen die Tarifverträge aus und in den Krankenhäusern wird bundesweit und trägerübergreifend über die Personalausstattung in Kliniken gestritten. Zum Jahresende endet außerdem der aktuelle Gehaltstarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. Ein Überblick.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.