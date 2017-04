Wirtschaft Typisch schwäbisch  Maultaschen werden immer beliebter

Maultaschen werden immer beliebter, mittlerweile gibt es Hunderte Spezialitäten. Die Hersteller kommen aus dem Südwesten.

Goldgelb liegt die Masse im Stahlkessel. Dinkel- und Weizenmehl, Ei, Salz, Wasser – das schwäbische Reinheitsgebot für Teigwaren. Ein riesiger Besen durchkämmt den Brei. Durch ein wagenradgroßes Sieb wird der Teig in heißes Salzwasser gedrückt. Je nachdem, welche Form heraus kommen soll, hat der Stahleinsatz kleine, eckige oder größere Löcher: So entstehen Spätzle, Knöpfle, Eiernudeln. Rund zweieinhalb Tonnen in der Stunde gehen auf diese Weise aufs Transportband, werden mit Öl benetzt, gelockert und eingeschweißt.

Die Firma Bürger aus dem schwäbischen Ditzingen ist einer der wenigen Produzenten von Frischteigwaren im Südwesten. „Wir haben keinen 1:1-Konkurrenten“, sagt Geschäftsführer Martin Bihlmaier. Die Italiener mit ihren Spaghetti-Linguine-Farfalle verkaufen getrocknete Nudeln. Auf dem Gebiet des Nassbetriebs konkurriert man allerdings mit einer Handvoll Tortellini- und Ravioli-Herstellern sowie einigen wenigen deutschen Familienbetrieben aus Süddeutschland.

Insbesondere die zu Ostern besonders beliebten Maultaschen sind eine süddeutsche Spezialität. Die drei wichtigsten Hersteller – Bürger, Settele und Rehm – kommen aus Baden-Württemberg beziehungsweise dem bayrischen Grenzgebiet. Zusammen teilen sie sich nach Angaben von Branchenkennern rund drei Viertel des Weltmarkts auf – wobei man von Weltmarkt eigentlich gar nicht sprechen kann.

Denn so typisch wie die Maultasche für Süddeutschland ist, so regional wird sie auch verzehrt. Bei Settele, die Nummer zwei im Teigtaschen-Geschäft, heißt es, rund 60 Prozent der sogenannten „Herrgottsbscheißerle“ würden in Baden-Württemberg konsumiert. Ein Viertel der Ware wandere in bayrische Mägen, sagt Walter Bauer, der bei Settele fürs Marketing zuständig ist. Knapp 20 Prozent des Umsatzes mache man mittlerweile mit den gefüllten Teiglingen. Bei Bürger, der klare Maultaschen-Marktführer, ist es immerhin die Hälfte.

Boom in der Fastenzeit

Besonders zur Fastenzeit hat das aus Spinat, Kalbsbrät, Speck, Zwiebeln, Petersilie und eingeweichten Brötchen hergestellte Produkt Hochkonjunktur. Die große Erzählung der von Zisterziensermönchen im Kloster Maulbronn erfundenen Möglichkeit, den Herrgott in der Fastenzeit durch Bedecken des Fleischs mit Nudelteig zu „bescheißen“, entwickelt bei Gourmets wie bei Normalos bis heute Strahlkraft.

Im vorösterlichen März 2016 – der bisherige Spitzenmonat – liefen bei Bürger 500 Tonnen Maultaschen vom Band, zehn Millionen mehr als sonst. Produziert wird, was das Herz begehrt – oder der Verbraucher begehren soll: Maultaschen mit glatter Oberfläche für den Grill, mit Pilz- und Bärlauch-, Rindfleisch- und Emmentalerfüllung oder aktuell auch vegan. 41 Varianten gibt es bei Bürger. Der eigentlich für Spätzle bekannte Hersteller Settele kommt immerhin auf 15 Sorten. Hier wartet man mit Maultasche in Rauchgeschmack, Grillspießen oder veganen Herrgottsbscheißerles auf. Gerade Letztere erfreuten sich einer stark steigenden Nachfrage, sagt Bauer.

Klar ist: Zu Ostern zieht die Nachfrage an. Wer durch die Bürger-Produktionshallen in Crailsheim läuft, ist fast erschlagen von der Vielfalt der Produkte. Auf Linie 11 werden Maultaschen in gerollter Form produziert, für die die Brät-Spinat-Masse etwas weicher sein muss. Bihlmaier, im Hygiene-Overall, grüßt mal links, mal rechts. Zwei Drittel der Beschäftigten sind Frauen. 1,5 Millionen Stück Maultaschen laufen hier jeden Tag vom Band.

Convenience Food – also vorproduzierte Speisen – sind auf dem Vormarsch: rein in Topf oder Pfanne – und fertig. Das Segment verzeichnet Wachstumsraten von rund 20 Prozent. 150 Spezialitäten rund um den Basis-Teig umfasst die Produktpalette bei Bürger mittlerweile – von russischen Piroggen mit Quark-Kartoffel-Füllung, polnische Kopytka, Spinatknödel, sonnengelbe Eierspätzle, Schupfnudeln oder Markklößchen. „Wir versuchen, andere Verzehrgewohnheiten anzubieten“, erläutert Bürger-Geschäftsführer Bihl­maier. Nicht alles funktioniert. Trotz einer Expertise in der Befüllung von Teigwaren nahmen Kunden der Traditionsfirma italienische Canelloni oder Tortellini nicht ab, erzählt er. Bürger hat, ebenso wie Settele oder der aus einem Metzgerei-Gasthof entstandene Hersteller Rehm den Schwaben-Stempel. Trotzdem gibt Bihlmaier regelmäßig seinem Spieltrieb nach und wagt sich auf Neuland vor.

Während in Wuppertal nur der Klassiker zum „gelernten Fix-Preis“ in den Supermarktregalen liegt, trifft der Verbraucher im Südwesten auf eine riesige Bandbreite: groß, klein, rund, eckig, mit klassischer oder außergewöhnlicher Füllung wie die „Klostermaultaschen“ mit Alpirsbacher Bier oder neuerdings mit Hähnchenfleisch als Tierschutz-Statement gegen das Schreddern männlicher Küken. Senior-Chef Richard Bihlmaier (77 Jahre) kümmert sich noch selbst um den Einkauf von wöchentlich rund 35 Tonnen Rind- und Schweinefleisch, zumeist Schulterstücke. „Der Preis bestimmt“, gibt er freimütig zu. Ansonsten überlässt er das Geschäft gerne seinem Sohn, der als Vorsitzender der „Schutzgemeinschaft schwäbische Maultasche“ hinreichend Leidenschaft für sein Produkt mitbringt. Bihlmaier junior ist zufrieden mit dem „konstanten einstelligen Wachstum“. Doch er findet auch: Da geht noch was.

Auf Kundenfang im Norden

Für das laufende Jahr hat der Marktführer die „Attacke Deutschland“ ausgerufen: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Während man im Südwesten und in Bayern keinem erklären muss, dass Maultaschen in der Brühe eine Vollmahlzeit sind, halten die Nordlichter schwimmende Teigvierecke für eine ziemlich gewöhnungsbedürftige Vorspeisen-Idee.

Bihlmaier gab bei der Filmakademie Baden-Württemberg auch einen TV-Spot in Auftrag, in dem sich zwei Polizisten aus den USA (Denis Lyons und Kevin Brown) – die Szene zitiert Quentin Tarantinos Film „Pulp Fiction“ – über „Tasty Maultasches“ (leckere Maultaschen) und deren Nachahmer aus China (Wan Tan) oder Italien (Ravioli) unterhalten. Er schneide die Maultaschen gern auf die Pizza, meint Brown. In Brühe? „Bäääh!“ Wieder Bihl­maiers Spieltrieb: „Da hatte ich einfach mal Lust drauf“, sagt er. Bei Settele hat man ebenfalls erkannt, dass die Teigtaschen mit dem urtümlichen Namen durchaus auch außerhalb des süddeutschen Stammlands Anhänger hat. „Den Norddeutschen schmeckt’s“, sagt Marketing-Mann Bauer. Auch die Lieferungen nach Berlin nähmen zu, was aber nach Bauers Ansicht auch daran liegen könnte, dass immer mehr Schwaben dort heimisch werden.