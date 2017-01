Washington Trump vollzieht Kehrtwende in Handelspolitik

Der neue US-Präsident hat den sofortiger Ausstieg aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP angeordnet.

Mit dem Rückzug aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP und einer scharfen Drohung an abwanderungswillige Unternehmen unterstreicht der neue US-Präsident Donald Trump, dass er es mit seinem Motto „Amerika zuerst“ sehr ernst meint. Mit seiner Anordnung, dass sich die USA mit sofortiger Wirkung aus dem Abkommen TPP ("Trans-Pacific Partnership") zurückziehen, setzte Trump an seinem ersten vollen Arbeitstag eines seiner wichtigsten Wahlkampf-Versprechen um. Der Erlass bringt das Aus für ein von Barack Obama ausgehandeltes Vertragswerk, mit dem Trumps Vorgänger den wachsenden ökonomischen Einfluss von China in der Asien-Pazifik-Region kontern wollte. Trump hatte TPP stets als Job-Killer bezeichnet und auch argumentiert, das Abkommen "vergewaltige" die amerikanischen Handelsinteressen. Er nannte seine Direktive gestern einen "großen Tag für Amerikas Arbeitnehmer".

Bereits im November 2016 hatte Trump betont, dass an die Stelle von TPP bilaterale Handelsabkommen treten sollen. An welche Länder er dabei denkt, sagte er damals nicht. Im US-Wahlkampf war TPP ebenso wie das Nordamerikanische Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko (Nafta) ein wichtiges Thema gewesen. Viele US-Bürger machen die Abkommen für den Verlust von Arbeitsplätzen und den Abbau der US-Industrie verantwortlich. Trump hatte versprochen, aus TPP auszusteigen. Dass er dies tatsächlich umsetzt, kam nun für viele aber doch überraschend. Neben dem TPP-Rückzug ordnete Trump auch Neuverhandlungen beim Abkommen Nafta an. Das Handelsabkommen TPP war von 12 Nationen im Jahr 2016 unterzeichnet worden, war aber bisher nicht in Kraft getreten. Ohne eine Teilnahme der USA halten wichtige Mitgliedsländer wie Japan eine Umsetzung der Verträge für nicht mehr sinnvoll.

Entwicklung bei TTIP unklar

Die Zukunft des transatlantischen Handelsabkommens TTIP mit der EU ist hingegen weiter unklar. Trump hatte sich während des Wahlkampfs und in seiner Übergangszeit zu diesem brisanten Thema weitgehend bedeckt gehalten. Beobachter halten derzeit alles für möglich: Von einem Aus für TTIP bis zu einem Neuverhandeln wichtiger Punkte zum Vorteil der USA und der Umbenennung des auch in Deutschland umstrittenen Vertragswerks. Die Mehrheit der Republikaner im Kongress scheint das transatlantische Abkommen TTIP weiter zu befürworten, während unter Obama – der auf die Vereinbarungen gedrängt hatte – kurioserweise die Demokraten auf dem Kapitol kritisch eingestellt waren.

Auch in wichtigen Steuer- und Wirtschaftsfragen will Trump Druck machen. Bei einem Treffen mit Wirtschaftsvertretern im Weißen Haus kündigte er an, die Steuern für die bürgerliche Mittelklasse und die Unternehmen auf 15 bis 20 Prozent zu senken. Unklar war allerdings, wie dies gegenfinanziert werden soll. Gleichzeitig werde man Regulierungen für die US-Wirtschaft massiv abbauen, betonte Trump. Er denke dabei an eine Größenordnung von 75 Prozent "oder vielleicht mehr".

Erneut warnte der Präsident US-Firmen davor, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Wenn ein Unternehmen die USA verlasse und seine Produkte danach in den USA verkaufen wolle, müsse es hohe Strafzölle zahlen. „Alles, was sie tun müssen, ist zu bleiben“, sagte er. Angesichts der reduzierten Steuern und abgebauten Regulierungen gebe es für Firmen keinen Grund mehr, außerhalb der USA zu produzieren.

TPP

Nach langen Verhandlungen hatten die USA eigentlich mit elf Handelspartnern rund um den Pazifik die Schaffung der größten Freihandelszone der Welt vereinbart. Der Vertrag über die Transpazifische Partnerschaft (TPP) wurde im Februar 2016 unterzeichnet, aber noch nicht von allen Staaten ratifiziert. Vertragspartner sind die USA, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Mexiko, Chile, Peru, Vietnam, Malaysia, Brunei und Singapur. Die TPP-Länder repräsentieren 800 Millionen Menschen und 40 Prozent der Weltwirtschaft. In der Vertragszone sollten fast alle Zoll- und Importschranken fallen und Mindeststandards für Umweltschutz und Arbeitnehmerrechte festgeschrieben werden. Das Abkommen regelte auch Dienstleistungen und Finanzgeschäfte.