Frankfurt/Main Tops und Flops im Dax 2016

Der Dax hat das Jahr 2016 mit einem Kursgewinn von 6,87 Prozent beendet. Die auf Jahressicht drei besten und drei schlechtesten Aktien unter den 30 Dax-Werten.

TOP

1. Adidas +67,00% – Erfolgreiche Titelverteidigung: Wie schon 2015 waren die Aktien des Sportartikelherstellers auch 2016 der stärkste Wert. Dem neuen Mann an der Vorstandsspitze, Ex-Henkel-Chef Kasper Rorsted, trauen die Investoren zu, Adidas ähnlich erfolgreich zu führen wie Vorgänger Herbert Hainer. Interessanter Aspekt: Der größte Rivale Nike ist im New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial der in diesem Jahr mit Abstand schwächste Wert.

2. Siemens +29,95% – Der Elektrotechnikkonzern hatte in seinem abgelaufenen Geschäftsjahr besser abgeschnitten als in Aussicht gestellt. Der geplante Börsengang der Medizintechnik-Sparte stößt am Markt auf positives Echo.

3. BASF +24,87% – Der Chemiekonzern hat ein schwieriges Jahr hinter sich – nicht zuletzt wegen der schweren Explosion mit Toten auf dem Werksgelände in Ludwigshafen. Nach dem Kurstief im Februar erschien BASF den Marktteilnehmern dann aber doch unterbewertet. Die Anteile berappelten sich und zogen zum Jahresende noch einmal deutlich an.

FLOP

28. ProSiebenSat.1 -21,71% – Nach dem Dax-Aufstieg im März 2016 war die Luft bei den Papieren des Medienkonzerns raus. Gegen Jahresende gerieten die Aktien nach einer Kapitalerhöhung dann richtig unter Druck. Zur Ehrenrettung ist zu sagen, dass sich die gesamte Branche im Jahr 2016 schlechter als der Gesamtmarkt entwickelte.

29. und 30. Deutsche Bank und Commerzbank -23,42% beziehungsweise -24,30% – Die gesamte Bankbranche hat kein leichtes Jahr hinter sich. Die niedrigen Zinsen haben den Instituten die Geschäfte vermiest. Bei der Deutschen Bank sorgten zudem zahlreiche Rechtsstreitigkeiten für trübe Stimmung. In der Spitze lagen die Aktie der Deutschen Bank sogar 56 Prozent und die der Commerzbank 46 Prozent im Minus. Gegen Jahresende profitierten sie davon, dass sich langsam ein Ende der ultralockeren Geldpolitik abzeichnet.