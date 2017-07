vor 1 Stunde Wirtschaft Südwesten ist Gründerland – aber es gibt Schwächen

Der Südwesten ist das Land der Tüftler, allerdings läuft die Wirtschaft so gut, dass sich zu wenige Menschen dazu entschließen, eine eigene Firma zu gründen.

Der Grund: Es gibt sehr viele Arbeitsplätze, die zudem oft noch gut bezahlt sind. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei gerade mal 3,6 Prozent. In Baden-Württemberg wurden in Summe 2016 rund 15.400 Firmen neu gegründet. Rechnet man Nebenerwerbsbetriebe und Kleinstfirmen hinzu waren es nach Daten der Steinbeis-Stiftung rund 70.000.



Ein besonderer Mangel herrscht an so genannten High-Tech-Gründungen, das sind Firmen, die Produkte mit hohem Wertpotenzial herstellen wollen.