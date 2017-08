vor 1 Stunde AFP Seoul Südkoreanische Ankläger fordern zwölf Jahre Haft für Samsung-Erben

Im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre um Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye hat die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft für den Erben des Großkonzerns Samsung beantragt.

Lee Jae Yong, der derzeit als Vizepräsident von Samsung Electronics amtiert, sei ein „Begünstigter“ der Straftaten in dem Skandal gewesen, erklärte die Staatsanwaltschaft am Montag. Lee soll Geld an dubiose Stiftungen gezahlt haben, um sich die Gunst der inzwischen zurückgetretenen Präsidentin Park zu sichern.