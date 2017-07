Konstanz Südbadens Firmen setzen auf Asien

Exportmärkte hiesiger Unternehmen sind im Wandel. Europa verliert Einfluss, der ferne Osten kommt.

Im Außenhandel sortieren sich die Karten neu – zumindest was die Wirtschaftsbeziehungen der Südwestfirmen zu ihren wichtigsten Handelspartnern weltweit betrifft. Nach einer aktuellen Studie der Konstanzer Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) verliert Europa genauso wie der amerikanische Kontinent als Handelspartner für hiesige Unternehmen an Bedeutung. Asien dagegen gewinnt rasch an Wichtigkeit.

"Es gibt einen klaren Trend hin zu Asien", sagte Studien-Co-Autorin Franziska Eisele am Dienstag in Konstanz. Für ihre Untersuchung hat die HTWG im Auftrag der IHK Hochrhein-Bodensee 120 Firmen im deutsch-Schweizer Grenzgebiet und im Hinterland über ihre wichtigsten ausländischen Geschäftspartner befragt. Befragt wurden Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern aus dem produzierenden Gewerbe mit klarer Exportorientierung.

Vergleicht man die Ergebnisse der aktuellen Umfrage mit den Erkenntnissen der ersten Befragung aus dem Jahr 2008 ergeben sich massive Verschiebungen. Demnach ist der Einfluß Amerikas zwischen 2008 und 2017 stark zurückgegangen. Unterhielten 2008 knapp ein Viertel der hiesigen Unternehmen Geschäftsbeziehungen zu Staaten wie den USA oder Mexiko, waren es 2017 nur noch 13 Prozent. Der entsprechende Wert für europäische Handelspartner sank von knapp zwei Dritteln auf rund die Hälfte. "Europa bleibt der wichtigste Markt für die hiesige Exportindustrie, hat aber an Einfluss verloren", sagte Uwe Böhm, Geschäftsführer International der IHK.

Innerhalb der Triade-Märkte – Europa, Asien und Nordamerika – ist Asien der klare Gewinner. Immer mehr Firmen aus der Region liefern dorthin waren. Waren es 2008 nur 12 Prozent der Unternehmen, die Handelsbeziehungen nach Fernost unterhielten, verdreifachte sich dieser Wert innerhalb von zehn Jahren. Die Studienautoren begründeten dies mit der allgemein stärker werdenden Bedeutung der Großregion für den Welthandel. Eine mögliche Erklärung liegt aber darin, dass die IHK Hochrehin-Bodensee schon früh – im Jahr 2000 – ihre Fühler nach Fernost ausstreckte und damit zu so etwas wie einem Türöffner für die Wirtschaft wurde. Die Erkenntnisse der aktuellen Untersuchung deuteten aber auch darauf hin, dass sich die hiesigen Exportunternehmen "breiter als früher" in den Märkten aufstellten, sagte Böhm.

Der wichtigste nationale Auslandsmarkt bleibt allerdings die Schweiz. 94 Prozent der Südwest-Firmen treiben mit den Eidgenossen Handel. Die wichtigsten Exportprodukte sind Maschinen, aber auch Pharmaprodukte und Auto-Zulieferteile. Der Wert der von Firmen im Kammerbezirk exportierten Güter betrug 2016 nach IHK-Daten rund sieben Milliarden Euro und steigt seit Ende der Finanzkrise stetig. Fachkräfte deckt etwa die HTWG über einen speziellen Studiengang, der neben Betriebswirtschaftskenntnissen auch asiatische Sprachen lehrt.