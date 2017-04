vor 2 Stunden Jeanne Lutz Exklusiv Wirtschaft Strom tanken wird einfacher: Immer mehr Ladesäulen für Elektroautos

Langsam aber stetig nimmt die Zahl der Elektroautos in Deutschland zu – und mit ihr auch die Anzahl der Ladesäulen. Bund und Länder fördern den Ausbau des Versorgungsnetzes. In der SÜDKURIER-Region übersteigt das Angebot an Ladesäulen derzeit sogar den Bedarf.