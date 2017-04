Konstanz/Hilzingen Start-ups: Staat gibt Billigkredite für Jungfirmen

Das Land forciert seine Bemühungen, kleinen, smarten Firmen unter die Arme zu greifen. Neue Förderkredite können in Hilzingen und Konstanz schon beantragt werden.

Stuttgart – Das Wirtschaftsministerium will mit Hilfe einer neuen Finanzierungsform kleine Startups fördern. Im Landkreis Konstanz können Jungunternehmen das neue Angebot schon abrufen.

Gemeinsam mit der L-Bank, der Förderbank des Landes, hat das Ministerium eine Online-Plattform gestartet, auf der die Gründer ihre Ideen nach dem Muster des sogenannten Crowdfundings vorstellen können, wie Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Dienstag sagte. Unter Crowdfunding versteht man die Finanzierung mittels kleiner Beträge, die von vielen Unterstützern eingezahlt werden. Sie erhalten dann das später fertige Produkt als Gegenleistung. Die Auswahl der Projekte treffen Berater von L-Bank und Ministerium. Ist die Hälfte des notwendigen Kapitals mit Hilfe von Crowdfunding beisammen, erhalten die Gründer ein Darlehen von bis zu 10 000 Euro von der L-Bank. Es habe sich gezeigt, dass Startups mit einem Kapitalbedarf von weniger als 25 000 Euro bislang bei Banken schwerer an Geld kommen, sagte Hoffmeister-Kraut. Alternativ könne nach einer Beratung ein Direktdarlehen der L-Bank in Höhe von maximal 80 Prozent des Finanzierungsbedarfs beantragt werden. Bei der Variante beläuft sich der Kredit auf maximal 12 500 Euro.

Im Landkreis Konstanz gibt es in Hilzingen und in Konstanz schon Anlaufstellen. Unternehmensberater weisen interessierte Firmen sowohl im Rathaus Hilzingen als auch im im Technologiezentrum Konstanz in die neuen Förderbedingungen ein. "Das Darlehen wird die Startup-Szene sehr unterstützen", sagte Winfried Küppers vom Steinbeis-Beratungszentrum Existenzgründung dem SÜDKURIER. Das Angebot springe in eine Lücke, die Banken bislang nur unzureichend ausgefüllt hätten.