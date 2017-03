Sparkassen verlangen Gebühren für Geldabheben an eigenen Automaten - so sieht es in der Region aus

40 Sparkassen-Institute verlangen mittlerweile Gebühren fürs Geldabheben. In unserer Region bleibt das Auszahlen von Bargeld bislang kostenlos.

Einige Sparkassen haben nach einer Untersuchung das kostenlose Geldabheben am Automaten eingeschränkt. Bei 40 der knapp 400 Institute fallen je nach Kontomodell Gebühren von bis zu einem Euro an, wie das Finanzportal Biallo mitteilt.

Wer sich zum Beispiel als Kunde der Sparkasse Erding-Dorfen für das Kontenmodell "Giro Klassik" entscheidet und am Schalter Geld auszahlen lässt, bekommt das nur zweimal im Monat kostenlos. Danach sind jedesmal 0,29 Euro zu zahlen. An den Geldautomaten sind vier Abhebungen frei. Dann wird der gleiche Betrag fällig. Andere Sparkassen verlangen sogar ab der sechsten Abhebung bis zu einem Euro pro Bargeldauszahlung. Und bei den Sparkassen in Grebenstein und Bad Sachsa kostet schon die erste Abhebung 50 Cent.

Verbraucherschützer kritisieren den Schritt und befürchten, dass weitere Sparkassen Gebühren fürs Geldabheben einführen könnten. "Die Banken scheinen immer kreativer zu werden, um Preiserhöhungen mit Verweis auf die angeblich politisch gewollte Niedrigzinsphase durchsetzen zu können", sagt Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Kunden sollten in Erwägung ziehen, ihre Bank nach einer Gebührenerhöhung zu wechseln, so sein Rat. Auch der Wechsel zu einer Direktbank sei eine Option, um hohe Gebühren zu umgehen.

Entwarnung für unsere Region

Die Sparkassen in unserer Region wollen zumindest vorerst nicht am kostenlosen Geldabheben rütteln. "Derzeit planen wir für unsere eigenen Kunden keine Gebühren für das Geldabheben an unseren Geldautomaten", sagt Ramona Zink, Leiterin des Vorstandsstabs der Sparkasse Hochrhein mit Sitz in Waldshut-Tiengen. Auch im Bodenseeraum bleiben Sparkassen-Kunden vorerst von Gebühren fürs Geldabheben verschont. "Unsere Kunden können weiterhin an allen Automaten der Sparkassen kostenlos Bargeld abheben", sagt Hans-Joachim Gerlach, Referent des Vorstandsstabs der Sparkasse Bodensee.



Die Sparkasse Schwarzwald-Baar plant ebenfalls keine Einführung solcher Gebühren. "Unsere Kunden können mit ihrer Sparkassen-Card sowohl an den eigenen Geldautomaten als auch bei allen anderen Sparkassen in Deutschland kostenlos Bargeld abheben. Eine Änderung dieser Regelung ist nicht geplant", sagt Gerhard Vetter, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Schwarzwälder Sparkasse.



Auch die Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch plant nach Auskunft von Vertriebsleiter Wilfried Lieb keine Einführung von Gebühren fürs Geldabheben.