Berlin/Pfullendorf Sparkassen: Umstrittene Gebühr fürs Geldabheben - Wir blicken in die Region

Viele Sparkassen verlangen ein Entgeld für Bargeldauszahlungen. Auch in Pfullendorf kostet das Abheben Geld. Sehen Sie hier einen Überblick.

Noch im vergangenen Herbst hatte sich der Präsident des Sparkassenverbands, Georg Fahrenschon, klar positioniert. "Abhebungen an unseren Geldautomaten sind für Sparkassenkunden kostenlos – und das wird auch so bleiben“, sagte er damals. Doch eine Studie des Internet-Finanzportals Biallo zeigt, dass mittlerweile 40 der knapp 400 Sparkassen in Deutschland je nach Kontomodell Gebühren von bis zu einem Euro für das Abheben von Bargeld verlangen.



Auch in unserer Region müssen einige Kunden für Bargeldabhebungen in die Tasche greifen. So kosten Bargeldauszahlungen am Automaten bei der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch 19 Cent. "Für den Buchungsvorgang auf dem Konto berechnen wir seit jeher die anfallenden Kosten", sagt Wilfried Lieb, Vertriebsleiter der Sparkasse. Bei den Sparkassen am Bodensee, am Hochrhein und im Schwarzwald ist dagegen das Geldabheben nach wie vor kostenlos.

Verbraucherschützer kritisieren die zusätzlichen Gebühren für Sparkassenkunden. "Sparer sollten kostenfrei an ihr Geld kommen können", fordert Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Kunden sollten in Erwägung ziehen, ihre Bank nach einer Gebührenerhöhung zu wechseln, so sein Rat.

Die Finanzbranche rechtfertigt die Gebühren mit der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, die das Geschäftsmodell der Geldhäuser gefährde. Durch die niedrigen Zinsen nehmen die Banken weniger ein. Doch Nauhauser hält diese Argumentation für fragwürdig. "Ich halte diesen Zusammenhang für konstruiert", sagt er.

Auch bei vielen anderen Banken kosten bisher kostenlose Dienstleistungen mittlerweile Geld. So verlangen viele Banken seit kurzem Gebühren für das Führen eines Girokontos, für Münzwechsel oder für das Ausdrucken von Auszügen. Einige Banken berechnen sogar Negativzinsen für Privatkunden, wenn auch erst ab einem bestimmten Guthaben. Experten und Verbraucherschützer befürchten, dass sich dieser Trend fortsetzen könnte.