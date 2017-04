Friedrichshafen Sparkassen-Chef Mayer: Banken vor langer Durststrecke

Die Sparkasse Bodensee macht weniger Gewinn, will aber keine Gebühren fürsGeldabheben einführen.

Friedrichshafen/Konstanz – Die deutschen Banken werden wohl auf absehbare Zeit unter den Folgen der Niedrigzinspolitik von Zentralbanken weltweit leiden. Insbesondere in der EU bleibt die Lage angespannt. "Ich sehe noch nicht, dass die Zinsen in Europa steigen werden", sagte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bodensee, Lothar Mayer, in Friedrichshafen. Auch wenn die Europäische Zentralbank (EZB) wie prognostiziert, im Herbst ihr milliardenschweres Anleihenkaufprogramm zurückfahren werde, bedeute das noch keine Normalisierung der aktuellen Ausnahmesituation im Zinsgeschäft. Diese ist derzeit von extrem niedrigen, teils sogar negativen Zinsen für Kreditwirtschaft und Verbraucher gekennzeichnet. Selbst wenn das Zinsniveau in Europa durch eine restriktivere Geldpolitik der EZB auf zwei Prozent ansteigen würde, würde das die Bankenbranche zunächst nicht nennenswert entlasten. "Wir gehen davon aus, dass das den Banken etwa vier Jahre lang noch keine positiven Effekte bringt", sagte Mayer.

Die deutschen Banken und Sparkassen stecken derzeit in der Klemme. Steigende Anforderungen von Regulierungsbehörden beim Eigenkapital binden viel Geld. Neue Wettbewerber, etwa der US-Direktzahldienst Paypal, dringen in früher den Instituten vorbehaltene Märkte ein. Und nicht zuletzt lässt die Niedrigzinsphase die Gewinne der Häuser einbrechen.

Das macht sich auch bei der Sparkasse Bodensee bemerkbar. Nahezu alle wichtigen Kennzahlen weisen nach unten. Die Bilanzsumme sank gegenüber Vorjahr um 2,1 Prozent auf gut 4,1 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss, aus dem sich der ganz überwiegende Teil der Gewinne speist, sank um neun Prozent auf gut 64 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben im vergangenen Jahr 3,1 Millionen Euro Gewinn hängen. Ein Minus von gut 13 Prozent. Die Kernkapitalquote, eine Art Stabilitätsindikator der Institute, liegt im Branchenschnitt bei rund 13,2 Prozent.

Die Saprkasse steckt derzeit in einem tief greifenden Umbau. Die bisherigen Zentralen in Konstanz und Friedrichshafen sollen in einem neuen Stammsitz aufgehen. In Friedrichshafen und Konstanz sollen nur noch Rumpfmannschaften verbleiben. Ziel ist es, Kosten einzusparen. Allein die Personal- und Sachkosten betrugen 2016 gut 70 Millionen Euro. Die aktuellen Spar-Bemühungen, etwa der geplanten Abbau von knapp 90 der rund 630 Vollzeitstellen, reichen noch nicht aus, die Einbrüche im Zins- und Provisionsgeschäft zu kompensieren. Von der Erhebung von Automatengebühren fürs Abheben sowie der Einführung von Negativzinen für Sparer will man aber absehen.