Brüssel Senioren dürfen nicht ins Cockpit

Nach einem Urteil des Europäische Gerichtshof ist die Altersgrenze von 65 Jahren bei Piloten von Passagier- und Frachtmaschinen rechtens.

Brüssel – Die Altersgrenze für Berufspiloten von 65 Jahren ist aus Sicherheitsgründen rechtsmäßig. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH), der damit die Karriere eines inzwischen ohnehin pensionierten Piloten für beendet erklärte. Der Mann, der bei der Lufthansa City Line tätig war, hatte vor dem Bundesarbeitsgericht geklagt, weil die Fluggesellschaft ihn mit dem Tag seines 65. Geburtstags nicht mehr weiter beschäftigen wollte – und das, obwohl sein Vertrag noch für zwei weitere Monate lief. Der Kläger sah darin eine in der EU verbotene Altersdiskriminierung. Nun erlitt er vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage. Die Luxemburger Richter entschieden, dass die Fluglinie im Recht ist. „Es ist nicht zu bestreiten, dass die für den Beruf des Verkehrspiloten erforderlichen körperlichen Fähigkeiten mit zunehmendem Alter abnehmen“, hieß es zur Begründung.

Tatsächlich ist per Gesetz festgelegt, dass Piloten mit Erreichen des 65. Lebensjahrs nicht mehr auf Passagier- oder Frachtflügen eingesetzt werden dürfen. Dies bestätigten nun auch die Luxemburger Richter: „Mit der fraglichen Altersgrenze kann ausgeschlossen werden, dass ein Abnehmen dieser körperlichen Fähigkeiten nach dem 65. Lebensjahr zur Unfallursache wird, ohne dass jedoch gegen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen“ werde, erklärte das Gericht.

Schon 2011 vor Gericht

Im Durchschnitt scheiden Piloten, die nach dem Konzerntarifvertrag für die Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings fliegen, ohnehin viel früher aus dem Dienst aus: Für die meisten ist die Karriere im Cockpit demnach bereits mit etwa 59 Jahren zu Ende.

Für die Lufthansa war dies nicht der erste Fall vor dem EuGH. Im Jahr 2011 verlor die Fluggesellschaft: Damals entschied das Gericht, dass die bis dahin übliche Altersgrenze von 60 Jahren in den Tarifverträgen der Airline diskriminierend sei. Damals begründeten die Luxemburger Richter ihr Urteil genau umgekehrt: Die Zwangsverrentung sei Altersdiskriminierung und nicht mit dem Interesse der Sicherheit zu rechtfertigen, hieß es. Die internationalen Bestimmungen für zivile Flüge aber verlangen, dass Piloten ab 65 Jahren nicht mehr im Cockpit von Passagier- oder Frachtflügen sitzen dürfen. Das wollte nun auch in Luxemburg niemand in Frage stellen.