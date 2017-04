Stühlingen Schwieriges Jahr für Sto-Konzern

Das Stühlinger Unternehmen ist im vergangenen Jahr nur als Folge von Übernahmen gewachsen.

Stühlingen – Der Stühlinger Sto-Konzern hat im vergangenen Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn Rückgänge hinnehmen müssen. Wie der auf Wärmedämmung spezialisierte Bauzulieferer mitteilte, erhöhten sich zwar die Erlöse um 1,2 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro; allerdings wurde dieser Zuwachs getragen von den Übernahmen der Ströher- und der Hesselberg-Bygg-Gruppe, die 38,1 Millionen Euro zum Umsatz beisteuerten. Dies herausgerechnet – und auch ohne Währungseffekte – verringerten sich die Sto-Erlöse konzernweit um 1,2 Prozent.

Grund dafür war nicht zuletzt die Entwicklung in Deutschland. Hier verwies das Unternehmen auf die derzeit "schwierige Marktsituation im Kerngeschäft Fassadensysteme". In der Folge verringerten sich Inlandserlöse (ohne Ströher) ebenfalls um 1,2 Prozent. Bezieht man die Ströher-Gruppe mit ein, kletterte der Umsatz allerdings um 2,5 Prozent auf 548,7 Millionen Euro. Im Ausland machten dem Sto-Konzern "erhebliche Einbußen" in China, der Schweiz und in Italien zu schaffen. Trotz der neu hinzugekommenen Hesselberg-Gruppe gab es deshalb hier auch nur ein geringes Umsatzwachstum von 0,1 Prozent auf 682,0 Millionen Euro.

Rückgänge gab es auch auf der Ergebnisseite. So verringerte sich das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 13,7 Prozent auf 70,3 Millionen Euro. Als Gründe nannte das Unternehmen gestiegene Personalkosten sowie Aufwendungen, die zum einen Folge der Übernahmen waren und zum anderen für ein Programm zur Steigerung der Profitabilität anfielen. Im laufenden Jahr werde dieses Programm greifen und zu ersten Ergebnisverbesserungen führen, betonte Sto. Der Jahresüberschuss sank von 55,7 Millionen auf 45,7 Millionen Euro. Zum Jahresende beschäftigte der Sto-Konzern weltweit 5251 Mitarbeiter und damit – als Folge der Übernahmen – 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr. 2895 (Vorjahr: 2652) davon waren im Inland tätig.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einer deutlichen Aufwärtsentwicklung. Schon im ersten Quartal habe der Konzernumsatz über dem Vorjahresniveau gelegen. Für das Gesamtjahr erwartet Sto einen Erlös-Zuwachs um 3 Prozent auf rund 1,27 Milliarden Euro. Das Ebit werde ebenfalls steigen und 80 bis 90 Millionen Euro betragen.