Ditzingen/Schramberg Schwäbischer Laser-Spezialist Trumpf läuft unter Volllast

Das Unternehmen legt Rekorde hin. Die Mitarbeiterzahl steigt auf 12 000 an. Trump und der Brexit scheinen die Geschäfte nicht zu beeindrucken.

Der Technologiekonzern Trumpf aus dem schwäbischen Ditzingen zeigt sich von weltpolitischen Einflüssen unbeeindruckt und reiht Rekord an Rekord. Sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang standen im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag: 30. Juni) mit 3,1 Milliarden Euro beziehungsweise 3,4 Milliarden Euro neue Bestwerte an. Allein der Umsatz wuchs um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zum Gewinn äußert sich Trumpf erst im Oktober bei der Vorlage der Bilanzzahlen. Die Mitarbeiterzahl legte um sechs Prozent auf 12 000 zu. „Wir konnten unsere Planungen in vielen Märkten übertreffen“, sagte Trumpf-Chefin Nicola Leibinger-Kammüller und verwies auf eine „insgesamt starke Weltkonjunktur“. Allerdings kämen dem stark exportorientierten Unternehmen auch der günstige Eurokurs und niedere Rohstoffpreise zugute. Wichtigster Einzelmarkt für den Werkzeugmaschinen- und Laserbauer ist Deutschland, gefolgt von den USA und China. Überall ist Trumpf auch mit Werken vor Ort.

Starkes Wachstum verzeichneten die Laser-Werke, insbesondere Trumpf-Hüttinger in Freiburg. Hier stieg der Umsatz um gut die Hälfte auf 118 Millionen Euro. Trumpf baut neben klassischen Werkzeugmaschinen sowohl große Laser zur Blechbearbeitung, etwa für die Autobranche, aber auch Ultra-Kurzpuls-Laser für die Chip-Industrie. Laser werden auch in Schramberg und Dunningen hergestellt. In beiden Werken stieg die Mitarbeiterzahl 2016/17 von 978 auf 1076. Auch in Hettingen auf der Schwäbischen Alb (494 Mitarbeiter) hat Trumpf einen Standort für Stanzmaschinen.

Erst zu Beginn der Woche hatte der Maschinenbauverband VDMA in Baden-Württemberg seine Prognose für das laufende Jahr veröffentlicht. Demnach wird der Umsatz der Mitgliedsfirmen um satte sechs Prozent auf gut 81 Milliarden Euro anwachsen. Damit scheint eine lange Durststrecke mit um die Nullinie schwankenden (Zuwachs-) Raten vorbei. Seit 2011 verharrte der Maschinenbau de facto im Dümpelmodus.